Вероятно мнозина от нас помнят теленовелата “Робинята Изаура” – сериалът, излъчван в края на 80-те години на миналия век, заради който улиците буквално опустяваха. Всички застивахме пред малкия екран, за да проследим историята на младото момиче, обречено на робство, но борещо се за истинската любов и свобода.

Ролята на Изаура бе поверена на Луселия Сантос, която по време на снимките на сериала е едва на 19 години.

Днес Луселия е вече на 68 и се е оттеглила от киното. Но въпреки това продължава да впечатлява с визия, която поддържа без намесата на пластични хирурзи и иновативни методи.

Коя е Луселия Сантос

Луселия е родена в работническо семейство на 20 май, 1957 г. в малкия индустриален град Санта Терезиня, Бразилия. И от съвсем малка желае да бъде актриса. Следва неизменно мечтата си, въпреки липсата на подкрепа от страна на родителите си.

Първата ѝ голяма роля е именно в телевизионната поредица “Робинята Изаура“ – заснета през 1976 г и базирана на едноименния роман на Бернардо Гимараеш. Сериалът има огромен успех не само в Бразилия, но и в международен план – излъчен е в над 80 страни. След премиерата му в Куба, актрисата дори получава адмирации и лично писмо от самия Фидел Кастро.

Снимка: instagram/luceliasantosoficial

Образът на робинята Изаура носи на Луселия световна слава, но и изгражда една едностранчивата представа на „доброто момиче“ - поради което често предлагат на бразилската актриса да влиза в образа на подобни персонажи.

Еротични сесии за Playboy

През 1980 г., в опит да се освободи от имиджа си на „милото момиче на Бразилия“, Луселия позира гола за бразилското издание на Playboy - чийто брой се продава изключително добре.

Следващата година Луселия отново се снима за списанието - този път за да рекламира филма „Luz del Fuego“, който разказва историята на една балерина, шокирала бразилското общество през 50-те години, основавайки партия на нудистите и създавайки първата зона без дрехи на остров в залива Гуанабара.

Луселия Сантос днес

Днес актрисата се занимава преди всичко с продуценство и режисура. Разведена е с диригента Джон Нешлинг след 20 години брак. Плод на любовта им е синът Педро, който вече е на 44 г. и също е актьор.

Луселия така и не се омъжва повторно. Тя се е фокусирала изцяло върху работата си и върху това да поддържа външния си вид. И може да се похвали с отлична форма – която дължи на вегетарианската диета и тибетската медицина. Както и на редовните тренировки и дългите пешеходни преходи. И е категорична, че тенденцията към „силиконови лица“, постигнати чрез хирургически интервенции не само отнемат уникалността, но и са предпоставки за опасни последици.

В ежедневието си Луселия е подчертано скромна. Предпочита спортно облекло, използва обществен транспорт и няма прислужници, които са обслужват големия ѝ дом. Свободното си време прекарва в компанията на любимата внучка Каролин.

