Разане Джамал е позната у нас преди всичко с участието си в телевизионната поредица „1001 нощ“, римейк на едноименната турска сага от 2006 г. Но британско-ливанската актриса e не просто поредното лице от малкия екран.

Защото ролите Разане далеч надхвърлят сапунените сериали. В последните години тя все по-успешно затвърждава името си и в голямото кино.

Поредното доказателство за това е участието ѝ в „Asad Al-Osoud“ („Лъвът на лъвовете“), който ще излезе през 2026 г. - а тази седмица актрисата сподели в социалните мрежи и първия трейлър на продукцията.

Филмът е режисиран от египетския режисьор Мохамед Диаб, известен с работата си по сериала на Marvel „Лунният рицар“. Историческата екшън-романтика се развива през XIX век. За продукцията са ангажирани над 2000 статисти, а мащабните бойни сцени са координирани от прочутия дизайнер на каскади - българинът Калоян Воденичаров.

Разане Джамал има и редица други участия в мащабни продукции като като сериалите „Пясъчният човек“ и „Свръхестествено“, излъчвани в платформата на Netflix.

Всъщност, именно ролята, която я превръща в международна звезда, е тази на Лайта Хол в „Пясъчният човек“ от 2022 г., базиран на легендарните графични новели. Тя повтори ролята си и във втория сезон на поредицата.

Снимка: instagram/razanejammal

През юни Джамал издаде и собствена детска книга, озаглавена „Lulu and Blu“ („Лулу и Блу“).

„Това, което започна като малка история, написана преди седем години, се превърна в книга за малчуганите. Вложих сърцето си в нея и съм развълнувана, че вече е факт“ написа актрисата в социалните мрежи при представянето на книгата.

Снимка: instagram/razanejammal

Чрез видеото да си припомним моменти от участието на Разане Джамал в хитовия сериал "1001 нощ" - излъчван всеки делничен ден в ефира на bTV:



