37-годишният модел Кристъл Хефнър бе последната съпруга на създателя на Playboy империята Хю Хефнър. Двамата бяха женени от 2012-а до смъртта на издателя през 2017-а, когато той бе на 91 години.

Снимка: Getty Images

Седмица преди излизането на мемоарната й книга Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Само добри неща: Оцеляването в Playboy и намирането на себе си) Кристъл повдига завесата относно живота й като Плеймейт.

Снимка: Getty Images

Пред списание „Пийпъл“ тя откровено признава, че никога не е била влюбена в съпруга си.

Снимка: Getty Images

През октомври 2008 г., когато е на 21, тя е поканена да живее в имението Playboy, а няколко месеца по-късно започва връзката й с Хефнър.