Балканската суперзвезда Лепа Брена и легендарният тенисист Боба Живоинович са заедно вече 35 години. Двамата се радват на хармонични отношения, въпреки трудностите, през които неведнъж да преминавали. И са щастливи със семейството, което създават – синовете Стефан и Виктор и Филип.

А сега двойката има нов повод за радост. За първи път в семейството се появява женска рожба. Филип Живоинович заедно със съпругата си певицата Александра Прийович посрещнаха преди ден своята дъщеря.

От публикациите в социалните мрежи става ясно, че 29-годишната Александра, която е голяма музикална звезда в родната си Сърбия, е родила в частна клиника. Раждането е минало добре – и с днешна дата и майката, и бебето се чувстват чудесно. Известно е дори и името на най-новия член на фамилията Живоинович – Ария.

Фактът, че Филип е син на Боба от първия му брак, по никакъв начин не влияе на топлите чувства на Лепа Брена към него. Тя винаги е приемала детето, което днес е отговорен и стабилен мъж - продуцент, ресторантьор и отдаден съпруг на Александра Прийович.

Двойката вече има един син – 6-годишният Александър.

Голямото и сплотено звездно семейство на Живоинович надали би било такова, без влиянието на Лепа Брена – жената, която някога разтърсваше Балканите с минижуп и микрофон. Защото тя, както самата неведнъж е споделяла, винага е на първо място майка. „Учих синовете си да уважават жените. Да се разделят като джентълмени, ако нещо не върви. Да не вдигат ръка, а глава“, казва тя.

И в това изречение се крие цялата философия на доброто възпитание.

