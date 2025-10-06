Меган Маркъл направи своя дебют на Седмицата на модата в Париж. В събота, 4 октомври, 44-годишната херцогиня на Съсекс присъства на ревю на Balenciaga и впечатли с елегантния избор на облекло.

Меган бе заложила на изцяло бял и подчертано нестандартен сет, съставен от дълго наметало, достигащо буквално до земята и класически риза и панталон. Визията бе допълнена от черни обувки с остър връх. Косата си херцогинята бе избрала да прибере в класически кок.

Говорител на Меган сподели пред People, че тя е присъствала на ревюто на Balenciaga в подкрепа на Пиерпаоло Пичоли, дизайнерът, който наскоро зае поста креативен директор модната марка.

„През годините херцогинята е носила редица модели, създадени от Пиерпаоло. При това в ключови моменти от нейните обществени появи,“ казва представителят.

Снимка: Getty Images

Въпреки че след оттеглянето си от кралските задължения заедно с принц Хари през 2020 г. Меган често се появява на червения килим, досега тя не е присъствала на модно събитие от подобна величина. Тази година Седмицата на модата в Париж започна на 29 септември и ще продължи до 7 октомври.

Снимка: Getty Images

Eто какво сподели и самата Меган за преживяването в социалните мрежи:

Меган се налага като модна икона още от времето, когато е действаща херцогиня, подкрепяйки дизайнери, включително устойчивата и социално ангажирана австралийска марка Outland Denim. Нейните модни избори продължават да влияят – аксесоари и тоалети от марки като La Ligne и Cesta Collective се разпродават мигновено, след като тя ги носи.

Следващата седмица Меган и Хари ще пътуват до Ню Йорк, за да получат награда за хуманитарност на организацията Project Healthy Minds. Отличието се присъжда за усилията на херцога и херцогинята на Съсекс да направят онлайн средата по-безопасна за семействата и младите хора, както и за приноса им към подобряване на психичното здраве по света.

Да си припомним как протичат дефилетата на Седмицата на модата:

