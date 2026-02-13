Свети Валентин е специален ден, посветен на любовта, страстта и привързаността. По целия свят двойки и обожатели изразяват чувствата си чрез жестове, подаръци както и чрез поднасяне на красивицветя. А правилно подбраното цвете може да предаде емоциите, които думите понякога не успяват.

Затова е важно да изберем цвете, което съответства на вкуса на любимия човек и носи правилното послание. Не всяко цвете носи едно и същото значение.

Ето кои са най-добрите цветя за Свети Валентин, които съчетават красота и символика – един за незабравим романтичен жест.

Рози – символът на любовта

Няма как да минем без иконичната роза. Призната през вековете като универсален символ на любовта, тя се среща в различни цветове, всеки от които носи различно послание.

Червени рози - символ на дълбока любов, страст и уважение. Дузина червени рози е върховният романтичен жест.

- символ на дълбока любов, страст и уважение. Дузина червени рози е върховният романтичен жест. Розови рози - възхищение, благодарност и щастие. Подходящи за нови връзки или започващи романи.

- възхищение, благодарност и щастие. Подходящи за нови връзки или започващи романи. Бели рози - символизират чистота, невинност и ново начало. Идеални за двойки, които започват нов етап заедно.

- символизират чистота, невинност и ново начало. Идеални за двойки, които започват нов етап заедно. Жълти рози - свързват се с приятелство, но добавят радостен нюанс към букета за Свети Валентин.

Снимка: iStock

Лилии – елегантност и преданост

Една елегантна алтернатива на традиционните рози. Те впечатляват със своята изискана красота и сладък аромат, идеални за изразяване на страст, надежда и отдаденост.

Бели лилии - символизират чистота, добродетел и вечна любов. Подходящ избор за сериозни връзки.

- символизират чистота, добродетел и вечна любов. Подходящ избор за сериозни връзки. Азиатски лилии - в различни ярки цветове, изразяват увереност и възхищение.

Лалета – символ на трайна любов

Семпли и елегантни, те също са обичан избор за букет за Свети Валентин. Символизират вечна любов и се считат за цветя на перфектното романтично признание.

Червени лалета - идеални за съпрузи или дългогодишни партньори.

- идеални за съпрузи или дългогодишни партньори. Розови лалета - щастие, грижа и обич, подходящи нови романтични връзки.

- щастие, грижа и обич, подходящи нови романтични връзки. Бели лалета - прошка и ново начало, подходящи за възстановяване на връзки или обновяване на романтиката.

Орхидеи – екзотична красота и загадъчна привлекателност

Ако търсим уникален и незабравим романтичен подарък, орхидеята е цветето, което трябва да изберем. Екзотична и изискана, тя символизира лукс, красота и изтънчена обич.

Фаленопсис - елегантни и пастелни, изразяват деликатна любов и внимание.

Цимбидиум - ярки и дълготрайни, символизиращи уважение и възхищение.

Дендробиум - с тънките си стъбла и деликатни цветчета символизират обновление и отдаденост.

Карамфили – сладост, възхищение и нова любов

В последните години карамфилите отново станаха популярни със своите къдрици и чаровен аромат. Те са символ на възхищение, нова любов и обожание.

Червени карамфили - дълбока любов, възхищение и привързаност.

Розови карамфили - благодарност и майчина любов, подходящи и за близки приятели или семейство.

Бели или жълти карамфили - чиста любов и късмет и нежно послание за разцъфващи връзки.

Снимка: iStock

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER