Свети Валентин е най-романтичният ден от годината. Милиони хора подаряват романтични картички, цветя и шоколадови бонбони на своите близки. Ако сте суеверни, то трябва да знаете кои са нещата, които трябва да избегнете да правите, особено ако все още чакате вашият „специален човек“ да се появи.

Суеверията за Свети Валентин

Сутринта на 14 февруари

Обърнете внимание на първата птица, която видите в този ден, тъй като тя може да ви подскаже за вашата бъдеща половинка:

Ако видите врабче , ще се ожените/ омъжите за беден човек

, ще се ожените/ омъжите за беден човек Ако видите стърчиопашка , ще ударите късмета с милионер

, ще ударите късмета с милионер Кос , летящ в небето, подсказва, че започнете връзка за моряк

, летящ в небето, подсказва, че започнете връзка за моряк Ято гълъби обещава дълъг и щастлив брак

обещава дълъг и щастлив брак Ако обаче срещнете бухал или кълвач рано сутринта, ви е писано да останете необвързани

Призрачни обичаи

Хелоуин и Свети Валентин са тясно свързани с обща традиция, при която най-смелите момичета се отправят към местното гробище в полунощ на 13 февруари. Известно е, че те трябва да обиколят църквата 12 пъти, рецитирайки специално стихотворение, с надеждата да получат призрачно видение на мъжа, за когото някой ден ще се омъжат.

Ако не ви допада идеята за гореспоменатото среднощно посещение на гробището, застанете до прозорец преди изгрев слънце на Свети Валентин. Изчакайте търпеливо, защото първият мъж, който мине покрай вас, ще изглежда точно като бъдещия ви съпруг и може би точно той ще бъде вашият!

Ако живеете в по-малък град и шансовете ухажор да мине покрай дома ви са малки, се опитайте да преброите колко животни ще видите на разсъмване. Това ще ви покаже колко години ще минат, докато се ожените.

Цветята

Ако партньорът ви подари голям букет от рози за Свети Валентин, обърнете внимание на цвета им:

Червените рози символизират вечна любов и страст, докато розовите рози означават възхищение и признателност - идеални за ранните етапи на една връзка

символизират вечна любов и страст, докато розовите рози означават възхищение и признателност - идеални за ранните етапи на една връзка Жълтите рози отразяват приятелство и щастие

отразяват приятелство и щастие Оранжевите рози внушават желание и ентусиазъм

внушават желание и ентусиазъм Лилавите рози представляват любов от пръв поглед

представляват любов от пръв поглед Белите рози често се подаряват, за да предадат симпатия, но те могат да символизират и любов

често се подаряват, за да предадат симпатия, но те могат да символизират и любов Черните рози могат да символизират обсесия и дълбока връзка

Снимка: Canva

Какво казва храната?

Започнете да рецитирате имената на потенциални партньори, докато завъртате дръжката на ябълка . Името, което ще изтегли, ще бъде името на човека, за когото ще се ожените.

. Името, което ще изтегли, ще бъде името на човека, за когото ще се ожените. Ако искате да разберете повече, разрежете ябълката наполовина и пребройте семките , за да разберете колко деца ще имате.

, за да разберете колко деца ще имате. Вярва се, че ако момиче сложи стръкче ароматен розмарин под възглавницата си, ще види в съня си мъжа, за когото ще се омъжи.

си, ще види в съня си мъжа, за когото ще се омъжи. Смятало се е, че пет дафинови листа – по един забоден във всеки ъгъл , а петият в средата – имат подобен пророчески ефект.

, а петият в средата – имат подобен пророчески ефект. През 18-ти век се е казвало, че ако изядете яйце в навечерието на Свети Валентин, ви е гарантирано, че който и да е сънувате в тази нощ, ще ви заведе до олтара на следващата година. За да бъде това ефективно, трябвало да сварите яйцето, да издълбаете жълтъка, да запълните дупката със сол и да изядете цялото, включително черупката. И трябва да мълчите до сутринта!

Снимка: Canva

Валентинки

Викторианците смятали за лош късмет да се подпишеш с името си на картичка, която изпращаш за Деня на влюбените. Вместо това мистериозно подписвали любовните си писма с „целувки“ или „от твоя таен обожател“.

Ако получите неподписана картичка и се надявате, че е от любимия човек, запиши неговото и твоето име на лист хартия, постави го под възглавницата и произнеси следната поема преди лягане:

„Ако този, който е изпратил тази Валентинка, е посочен по-горе заедно с моето име, моля ви, добри светии, чрез този стих да разбера божественото му име.“

Други ритуали

Четирилистните детелини са символ на късмет в множество култури, но намирането на такава в обувката ви в сутринта на празника увеличава възможностите ви. Вярва се, че необвързаните дами, които направят това, ще бъдат отведени до любовта на живота си в този ден.

Снимка: Canva

Избягвайте близките гори или паркове, защото ако видите катерица на Свети Валентин, не ви очаква нищо добро. Казва се, че това символизира брак със скъперник.

Поговорката „носи сърцето си на ръкава“ произлиза от средновековен ритуал за Свети Валентин, при който имената на стари моми били хвърляни в шапка за романтична томбола. След това всеки от ергените в града си избирал име, носел го на ръкава си в продължение на седмица и приемал тази дама за своя Валентинка. Много двойки се бракували седем дни по-късно!

