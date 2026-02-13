На 14 февруари отбелязваме Трифон Зарезан – празника на лозарите, кръчмарите, градинарите, виното и плодородието. Макар датата да се споделя с романтичния празник Свети Валентин, народните вярвания около Трифон Зарезан носят своята особена символика. Празникът се среща още като Зарезановден, Трифун Чипия, Трифун Зарезой. Ето какво се прави и какво не се прави в празничния ден.

Поверия за Трифон Зарезан

Първите два дни след 14 февруари наричаме „трифунци“ - те носят особена енергия и сила. Според поверията жените не бива да режат с ножица, да шият или плетат – вярва се, че така „се отваря устата на вълка“ и може да се навреди на добитъка или реколтата.

Наблюдава се и времето – ако денят е слънчев, очаква се плодородна година; ако вали или има силен вятър, реколтата може да бъде по-слаба.

Вечерта преди празника, са гадае по въглените в огнището, каква ще е годината. Същата вечер задължително се почистват комините, за да не пада реса на лозята.

Ако дадете пари назаем в този ден - цяла година ще давате.

Ако вземете пари - цяла година ще вземате.

В Румъния празникът се нарича „Трифон на червеите и гущерите“, като през деня не се работи, за да са плодородни посевите.

В Гърция жените месят колачета, които търкулват из градината или лозето и казват - „Трифоне, плодородниче, ела в лозето ми и в нивата ми, да ядем и да пием“.

Снимка: БГНЕС

Традиции и обичаи за празника

Ритуалът по зарязването

Още рано сутринта мъжете отиват на лозята, за да отрежат първите три пръчки. Смята се, че ако зарязването стане с добра мисъл, годината ще е плодородна. Лозята се поливат с вино – това символично „връща“ силата на земята и обещава богата реколта.

Обредната трапеза

Още в ранни зори жените приготвят обреден хляб, често украсен с лозови елементи, както и печена кокошка с ориз или булгур. Храната се носи на лозето и се споделя с песни и благословии. Вярва се, че колкото по-весела е трапезата, толкова по-сладко ще бъде и виното.

Снимка: Canva

В някои райони се избира „царят на лозята“ – обикновено най-добрият лозар или най-уважаваният стопанин. На главата му поставят венец от лозови клонки, а той благославя за здраве и изобилие. Ако годината е успешна, честта често се повтаря и догодина.

Какво символизира виното?

В българските народни вярвания виното и хлябът са толкова чисти и свети символи, че не могат да бъдат използвани за магии или злонамерени действия, а напротив - смята се, че прогонват злите сили. В някои обичаи например се оставя чаша вино за починалите близки или се използва, за да се благослови нов дом или началото на строежа му.

Снимка: Аз, репортерът

На Трифон Зарезан виното не е просто напитка, а знак на живот и благословия. С него се поливат лозята, с него се вдигат наздравици, а според вярванията то носи здраве и късмет на дома.

От стари времена наздравиците са задължително съпътствани с неизменната благословия: „Хайде, нека е берекет! Да прелива през праговете!“

