Ако трябва да опишем февруари с 10 думи, това са: кокичета, лозе, Трифон Зарезан, вино, любов, светивалентински кич, ски, студ, сноуборд и празници.

А ето и кои са поводите за празнуване на българските имена през месеца на любовта:

Имените дни през февруари

1 февруари - Трифон Зарезан

На Трифон Зарезан пожеланието е "Нека е берекет и да прелива през праговете!"

Трифон Зарезан е един от най-обичаните и почитани празници, предшестващи идването на пролетта. Денят на лозаря има древни езически корени от времето, когато по българските земи са живеели траките, а пролетните тържества в чест на бог Дионисий се отбелязвали с особено голяма пищност.

Православната църква чества празника на 1 февруари, посвещавайки го на св. Трифон – лечителя мъченик, който през 248 г. е осъден и посечен заради силата на вярата си и категоричния си отказ да се отрече от християнството.

Празнуват: Лозан, Лоза, Трифон, Лозана, Трифонка, Гроздан, Гроздана

2 февруари

Момчил, Радост, Радостин, Радостина, Драго, Драгомир, Ванеса, Ралин, Радина, Радослав, Радислава, Средко, Средка, Сретен

3 февруари - Зимен Симеоновден

Според българската фолклорна традиция Зимният Симеоновден е един от най-лошите дни в годината. Някъде го наричат Симеон Бележник, защото белязва хората, оставя им рани и белези. Затова и поверието гласи, че не трябва да се хваща остър предмет. Традицията повелява на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не "излезе берекетът от дома".

Празник имат имената: Симеон/а, Симо, Симона, Мона, Моньо, Моника

4 февруари

Жеко, Желязко, Жечка, Жечко, Жечо

5 февруари

Добрин, Добринка, Агата, Агатия

6 февруари

Доротея, Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Светла, Светлан, Светлин, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотьо, Фотина, Пламен, Пламена, Светльо

8 февруари

Захарий, Захари, Захария

9 февруари

Никифор

10 февруари

Харалампи, Хараламби, Пейо, Валентин, Валентина, Вальо, Валю, Валя

13 февруари

Евлоги, Евлогия

14 февруари - Католически св. Валентин

От векове, по стар утвърден обичай, на 14 февруари във всички краища на България се зарязват лозята и се приготвят специални трапези в чест на светията.

В Румъния празникът се нарича „Трифон на червеите и гущерите“, като през деня не се работи, за да са плодородни посевите.

В Гърция жените месят колачета, които търкулват из градината или лозето и казват - „Трифоне, плодородниче, ела в лозето ми и в нивата ми, да ядем и да пием“.

Имен ден имат: Валентин/а, Вальо, Валю, Валя

17 февруари

Роман

21 февруари

Евстати, Евстатия

28 февруари

Тодоровден, известен още като „Конски Великден“, се празнува в първата събота на Великия пост.

Най-атрактивната част са кушиите (надбягвания с коне). Стопаните сплитат опашките и гривите на конете, кичат ги с цветя и мъниста. Жените месят обредни хлябове във формата на конче или подкова.

Именици: Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора, Юлиян, Юлияна, Тея, Теа, Божидар, Божидара, Доротея.

