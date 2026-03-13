Неподозирани семейни тайни и опасни сделки в подземния свят - всичко това очаква зрителите в новите епизоди на сериала „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“. Сложните отношения между героите, които се оказват въвлечени в мрежа от взаимно преплетени съдби, се задълбочават.
Трите нови епизода вече са налични за абонатите на онлайн във видео платформата VOYO.
Какво ще се случи в новите епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“?
Разривът между Васо (Даниел Върбанов, бивш френски легионер) и баща му Владо (Стефан Иванов, бивш генерал в Строителни войски) става сериозен след тежък спор за миналото, честта и парите. Докато отношенията им се усложняват, Васо ще се завърне при старите си приятели Филип (Пламен Димов) и Геле (Калоян Трифонов) и отново ще попадне в опасния им свят. Паралелно с това, сервитьорката Биляна (Мартина Пенева) ще се ужаси, когато от новините научи за открити човешки останки. Страхът, че може да бъде следващата жертва, ще я принуди да бяга.
Междувременно в АГ болница „Вяра, Надежда, Любов“ д-р Маргарита Луканова (Ванеса Пеянкова) изражда близнаци. Появяване им ще предизвика истински шок. Случаят ще хвърли младите родители в скандал и съмнения за изневяра, а докато всички чакат резултатите от ДНК теста, интригите и напрежението между колегите в болницата ще расте.
Историите в болницата и подземния свят през 90-те се преплитат все по-драматично, а тайните ще изплуват една след друга. Напрежението около новородените близнаци ще достигне връхната си точка, когато шокиращо признание ще разкрие дълго пазена семейна тайна.
Даниел Бачорски
Нови герои ще се появят и ще заплетат още повече интригата, а сред тях е и Близнака – загадъчен персонаж, в чиято роля зрителите ще разпознаят Даниел Бачорски. В клуб „Марсилия“ своето важно място ще заеме и Зоя (Мария Сотирова), която е дясната ръка на Геле и умело контролира бизнеса с момичетата в клуба.
Какви нови съюзи ще се сключат, кой ще плати цената на миналото и докъде може да стигне борбата за оцеляване – отговорите в новите епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“
Новите епизодите на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ вече са достъпни и във видеоплатформата VOYO, за най-нетърпеливите да проследят историята.
Какво се случва на снимачната площадка на сериала - вижте във видеото.
