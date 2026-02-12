Четири зодиакални знака са на път да преживеят драматични любовни трансформации този Свети Валентин – благодарение на звездите и космическата енергия. За тях празникът няма да бъде просто романтичен, той ще бъде своеобразно пробуждане за ценностите и значимите неща в живота.

И най-вече за романтичните връзки. Вероятно всеки ще се наслади на „сладки“ сърчица и романтични комедии, но само за четири зодии предстоят сериозни промени в любовния живот.

Астрологията zа Свети Валентин 2026

През настоящата година Свети Валентин ще бъде повлиян от Слънце във Водолей и Луна в Козирог. Това създава една по-сдържана атмосфера – за празник, обикновено насочен към емоциите и сърцето. Слънцето във Водолей излъчва приятелска, но леко дистанцирана енергия, докато резервираните емоционални вибрации на Луната в Козирог допринасят за този тон.

И още едно значимо събитие ще предхожда празника - Сатурн влиза в Овен на 13 февруари.

Сатурн е планетата на зрелостта, границите и отговорността и задава сериозен тон с преминаването си в нов знак точно преди празника. Някои ще трябва да работят върху емоционалната си зрялост, за да намерят любовта, която търсят, докато други ще трябва да култивират търпение, докато любовният им живот се развива постепенно. Независимо от обстоятелствата, този исторически транзит ще проправи пътя за четири зодии да преживеят ключова житейска трансформация на Свети Валентин.

Снимка: Canva

Овен

Време е да спрете да градите силен, „корав“ образ. Подобно на всички останали и вие копнеете за внимание, любов и близост. Сатурн във вашия знак ще ви помогне в тази посока – да се отворите пред партньора си и да бъдете максимално честни. Този Ден на влюбените ще бъде възможност да дадете тласък на любовния си живот, като признаете, че жадувате за романтика, вместо да се преструвате, че сте напълно добре така, както сте.

Везни

Като знак под управлението на Венера, вероятно очаквате този романтичен празник с нетърпение. Но може да се почувствате различно относно състоянието на любовния си живот под влияние на Сатурн в Овен. Свети Валентин може да бъде сигнал за събуждане, ако романтичният ви живот не е там, където бихте искали да бъде. Поставете ясни граници и бъдете твърди в очакванията си, за да предизвикате промяна към по-добро.

Скорпион

Романтиката не бива да бъде задължение. Свети Валентин е прекрасна възможност да се свържете с любимия човек, макар тази година може да усетите празника различно. Работата, здравето и други приоритети лесно могат да излязат на преден план пред любовта – затова именно на 14 февруари трябва да се запитате доколко сте готови да поставите любовния си живот на първо място. Именно любовта трябва да бъде „работата“, която искате да вършите, а не тази, която сте принудени да вършите.

Снимка: iStock

Стрелец

Свети Валентин ще постави романтичните и сексуалните ви нужди под светлината на прожекторите. Сатурн в Овен ще ви насърчи да бъдете сериозни относно желанията си и ще ви помогне да изградите трайна чувствена и романтична страст в живота си. Приемете тази година празника като шанс открито да заявите какво искате. Имате възможност да промените посоката на емоционалния си живот, стига да поемете отговорност за собствените си желания.

