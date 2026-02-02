Всеки месец, според подреждането на планетите, носи повече или по-малко щастливи, позитивни, потенциално продуктивни дни за всеки знак от Зодиака. Астролозите разкриват кои дни ще бъдат най-благоприятни през февруари, месеца на любовта и виното, за представителите на всяка зодия. Коя е вашата дата през февруари 2026 г.?

През февруари най-важните дати са 17 февруари, когато ще има слънчево затъмнение, транзитът на Венера през Риби на 10 февруари и съвпадът на Сатурн и Нептун на 20 февруари.

Най-щастливите дати за зодиите през февруари

Овен - 20 февруари

Този ден е идеален за конкретизиране на планове и стари идеи, които искате да превърнете в реалност - с малко късмет ще успеете да го направите.

Телец - 22 февруари

Това е чудесен ден за решаване на финансови проблеми или подобряване на личните взаимоотношения чрез честна комуникация.

Близнаци - 1 февруари

На този ден вашата креативност ще излезе на преден план и ще ви бъде по-лесно да се откроите, но и да получите признание за това, което правите.

Снимка: iStock

Рак - 10 февруари

Това е ден, в който вашата емпатия, връзка и емоционална подкрепа с другите ще се увеличат и това може да доведе до голям емоционален пробив.

Лъв - 1 февруари

В този ден ще бъдете повече от очарователни, което ще ви донесе прекрасни моменти в любовната сфера.

Дева - 16 февруари

Тогава ще имате възможност да разширите знанията си, да учите и да напреднете в бизнес комуникацията, което ще се отрази добре на кариерата ви.

Везни - 17 февруари

На 17 февруари е възможно да преживеете важен етап в бизнес живота си и да получите възможност за дългосрочно сътрудничество (дори и в чужбина).

Скорпион - 10 февруари

Денят ви ще бъде изпълнен с интензивна емоционална енергия, която ще ви помогне да подобрите взаимоотношенията си и да задълбочите интимността.

Стрелец - 17 февруари

В този ден ще се отървете от нещо от миналото и ще положите нови основи за живота си, а и ще се радвате, че най-накрая сте се решили да направите тази стъпка.

Снимка: istockphoto

Козирог - 16 февруари

Тогава вашите бизнес планове и умения за водене на преговори ще дадат резултати и ви предстои благоприятен момент за финанси и стратегическа крачка напред.

Водолей - 17 февруари

Този ден ще отбележи началото на нов цикъл в живота ви, затова внимателно си поставете амбициозни цели и не позволявайте на коментарите на други хора да променят мнението ви.

Риби - 10 февруари

Това е идеален ден за любов, изкуство, но и за поставяне на ясни граници във взаимоотношенията, които си струва да се поддържат.

