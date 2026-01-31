Уран, планетата, отговорна за иновациите и непредвидените събития, възобновява директното си движение през Телец на 3 февруари. Ако през последните месеци финансовите и личните ви приоритети са били преоценени, сега е моментът да обърнете повече внимание на тези промени в ежедневието си.

Телец, знак, който цени стабилността и материалната сигурност, получава импулса да изостави рутините, които са се превърнали в ограничаващи. Това завръщане към директното движение елиминира блокажите и ни дава смелостта да възприемем нови перспективи за това как управляваме ресурсите и изграждаме комфорта си.

Това е подканване да се адаптираме към новото.

Какво носи завръщането на Уран към директно движение през Телец за всеки зодиакален знак?

Овен/ Асцендент на Овен

За родените във зодия Овен, директното завръщане на Уран поставя на фокус бюджета, ценностите и самочувствието им. Ако досега са се колебали да направят финансов ход, ще почувстват желание да действат независимо. Време е също така да използват собствените си ресурси, за да постигнат по-голяма свобода.

Телец/ Асцендент в Телец

Родените в зодия Телец са пряка мишена на този астрален транзит и промяната на темпото, тъй като Уран се завръща директно през техния знак. Чувството за застой изчезва, заменяно от силно желание да се преоткрият. Телецът също ще почувства нуждата да разчупи старите модели и да следва път, който отразява кои са всъщност.

Близнаци/ Асцендент в Близнаци

Директно обърнатият Уран отключва дълбоките процеси, свързани с подсъзнанието и миналото за родените. Разкрития, свързани със страхове или ограничаващи вярвания, им помагат да се освободят от това, което ги спъва психологически. Това е отличен момент да се помирите с миналото и да намерите вътрешен мир.

Снимка: Canva

Рак/Асцендент в Рак

Директният Уран отключва дългосрочни проекти и взаимоотношения с приятели за родените в Рак, които сега ще бъдат по-динамични. Възможно е да се активират нови сътрудничества или да получат неочаквани предложения за присъединяване към групи, които споделят техните ценности.

Лъв/ Асцендент в Лъв

Кариерите на Лъвовете получават сериозен тласък с завръщането на Уран към директно движение. Ако са се чувствали сякаш са се застопорили, сега може да се появят възможности да променят посоката си или да започнат собствен бизнес. Начинът, по който биват възприемани, може радикално да се промени, когато изберат да изразят своята автентичност.

Дева/ Асцендент в Дева

Със завръщането на Уран към директно движение, перспективите на Девите за живота се разширяват и те може да почувстват нужда да се задълбочат в нови области на обучение или да планират пътувания, които ще променят философията им за живота. Старите вярвания са изоставени, за да се направи място за преживявания, които ще стимулират тяхната еволюция.

Снимка: Canva

Везни/ Асцендент във Везни

Уран, който се завръща директно в Телец, е насочен към споделени ресурси, инвестиции и интимни взаимоотношения за родените във Везни, а преминаването към директно движение носи внезапни промени в начина, по който боравите с парите на другите хора или се доверявате на партньора си. Отвореността за трансформация ще бъде от съществено значение за напредъка.

Скорпион/ Асцендент в Скорпион

За родените под знака на Скорпиона, със завръщането на Уран към директно движение, връзките и партньорствата се превръщат в основен терен за проявление на промяна, бидейки решаващ момент за двойката или за важни професионални сътрудничества. Родените под знака на Скорпиона ще търсят и истински баланс между нуждата от свобода и уважението към другия, без да приемат компромиси.

Стрелец/ Асцендент в Стрелец

Ежедневието и работната среда се трансформират със завръщането на Уран към директно движение през Телец. Стрелците ще намерят нови начини да организират времето си и да съчетават отговорностите с нуждата от независимост. Ако в професионалната среда е имало трудности, сега те имат шанс да въведат по-ефективни и модерни методи на работа.

Козирог/ Асцендент в Козирог

Областта на творчеството, страстите, връзките с деца и любовници се съживява с завръщането на Уран към директно движение. Изненадващи новини могат да се появят на сантиментално ниво или родените могат да открият страст, която може да се трансформира в източник на доходи. Време е да се изразяват свободно и да се наслаждават на това, което ги вълнува.

Снимка: Canva

Водолей/Асцендент във Водолей

За родените под знака Водолей, завръщането на Уран към директно движение през Телец им носи повече яснота в областите на семейния живот, дома, наследството и отношенията с родителите. Водолеите сега имат повече енергия да създадат лично пространство, което наистина ги удовлетворява и може да инициира промени в динамиката на семейните отношения. Автономията в домашното пространство става приоритет.

Риби/ Асцендент в Риби

За Рибите комуникацията и мисленето стават много по-гъвкави с завръщането на Уран към директно движение. Родените могат да получат новини или информация, които им помагат да видят нещата от различен ъгъл и може да имат неочаквани идеи, които решават стари проблеми. Има и период, в който те могат да научат нещо ново или да променят начина, по който взаимодействат с околните.

