Близнакът е разговорлив. Телецът обича лукса и удобството. Лъвът иска внимание, а Дева предпочита реда. Но има нещо специфично, което може да определи как се справя всяка една зодия в романтичен аспект. Позицията на Марс в наталната карта разкрива сексуалните умения на потенциалния ни партньор.

Не ви е нужно точно време на раждане, за да видите позициите на планетите. С датата и мястото на раждане разкриваме в кой зодиакален знак е всяка планета и как взаимно си влияят. С времето на раждане получаваме пълната картина с асцендента и домовете.

Типичен сценарий е: влюбваш се в уверен Лъв, но когато става въпрос за спалнята, всички маски падат и се оказваш в състояние на дълбока екзистенциална криза. Къде сбърках? Проблемът може да е, че неговият Марс е в Рак с Венера в Дева например. Но какво точно означава това?

Проверете къде е неговия Марс, преди да излезете на среща

Впечатляващите позиции за добър любовник се намират в знака Марс. В женския хороскоп Венера отговаря за еротичния потенциал, а в мъжкия - Марс. Планетата на действието и страстта ясно показва способностите в интимния живот.

Марс е господар на Овен, а в традиционната астрология управлява и Скорпион.

В огнените знаци Лъв и Стрелец той е особено силен, а Марс в Козирог е в положение на възвишение. В такива позиции той прави човека завоевател, който няма да се спре, докато не надделее над конкуренцията. От това следва, че сексуалния му дух също е много силен. Определено няма да ви е скучно в леглото. Огненият Марс обикновено се характеризира със сила, висок либидо и любовни умения.

Марс в Телец е изключително чувствен, но може да прояви и мързел. Той може да бъде желан партньор, ако обичате доминиране.

Марс в Рак е в „падаща" позиция - страстта може да бъде "приглушена" и недостатъчна.

Марс в Близнаци е комуникативен, но може да бъде по-малко стабилен в сериозна връзка.

Марс в Дева показва човек, който често губи увереност в себе си и може да се справи по-добре в подчинена роля, вместо да бъде доминантен.

Марс във Везни може да изглежда уверен, но често има слабост в интимните отношения.

Марс във Водолей е загадъчен - може да впечатли или разочарова.

Когато Марс е в Риби, влиянието му може да бъде по-меко и не толкова доминиращо.

