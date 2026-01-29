2026 година носи голяма астрономическа трансформация, която ще има дълбоко отражение върху всеки от нас. На 26 януари планетата Нептун, символ на мечтите, интуицията и вътрешния потенциал, приключи дългосрочния си транзит през знака Риби и навлезе в Овен, знак на действие и лична решителност.

Това не е временно, тъй като Нептун ще остане в Овен приблизително 13 години, откривайки период, в който индивидуалните мечти и личните стремежи ще се превърнат в реалност чрез смелост, креативност и инициативност.

Четири зодиакални знака навлизат в период на промяна през следващите 13 години!

Промяната на знака на Нептун бележи началото на период, в който ще бъдем предизвикани да преосмислим кои сме и какво наистина искаме в живота си. Астрологичната енергия на този период ни подтиква да се освободим от стари модели и да посрещнем предизвикателствата с решителност. Това, което преди е било само мечта, независимо дали става въпрос за кариера, връзки или лични проекти, ще изисква действия.

Снимка: Canva

Седмицата от 25 до 31 януари 2026 г. бележи началото на нов енергиен цикъл, който ще продължи 13 години, започвайки с навлизането на Нептун в Овен и продължавайки с поредица от динамични планетарни аспекти. Този период предлага на всеки от нас шанса да пренапише личните си истории и да предприеме конкретни стъпки към това, за което отдавна мечтае.

Кои са четирите зодиакални знака, които ще навлязат в период на трансформация до 2039 г.?

Овен

Овните са сред най-силно повлияните от този астрален период. С навлизането на планетата Нептун в техния знак и допълнителните импулси, идващи от Марс в силни аспекти, представителите на зодия Овни усещат, че всичко се подрежда, за да преоткрият кои са и какво искат в живота. Вместо да спират пред препятствията, на Овните се препоръчва да действат решително, да възприемат лидерска нагласа и да трансформират дълбоките си желания в конкретни резултати.

Тяхната амбициозна и импулсивна енергия е не само двигател за действие, но и се превръща в катализатор за нови начала, в които мечтите се оформят.

Снимка: Canva

Телец

За родените под зодия Телец тази седмица носи комбинация от интензивни емоции и практически възможности, които могат да променят професионалната им траектория. Луната в техния дом създава контекст, в който те чувстват нужда от яснота и утвърждаване на своите ценности, особено по отношение на кариерата и ролята си в света. Това влияние се усилва от планетарни транзити, които насърчават изразяването на идеи и сътрудничеството с другите.

Телците са призовани да използват своя чар, дипломация и практически умения, за да създадат положителна и обещаваща история в професионалния си живот.

Везни

Везните преживяват вълнуващ период, в който астралните енергии се комбинират, за да засилят креативността, романтиката и радостта от себеизразяването. Звездата в дома на креативността и личните взаимоотношения носи атмосфера на магия и радост, превръщайки рутината в сцена, пълна с възможности. Родените под зодия Везни са насърчавани да се свързват с другите на по-дълбоко ниво и да споделят своите виждания и мечти с любими хора, което може да донесе важно начало във взаимоотношения, артистични проекти или емоционални приключения.

Снимка: Canva

Скорпион

Скорпионите усещат интензивно ефектите на тези космически енергии в области, свързани със семейния живот, уединението и най-интимните им ангажименти. С Марс и Плутон в силен транзит, те чувстват засилен стремеж да се позиционират добре в посоката на мечтите си, независимо дали става въпрос за кариера, лични проекти или вътрешни трансформации. Скорпионите са призвани да инвестират страстната си енергия в решителен подход, без да насилват резултати, но с цялата воля за постигане на значителен напредък. Също така, свързването с нови преживявания, независимо дали чрез пътувания, взаимоотношения или духовни възможности, може да ускори процеса на личностно развитие.

Снимка: Canva

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER