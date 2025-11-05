Има зодиакални знаци, при които нуждата от флирт надхвърля границите на спонтанното привличане. Това са хора, които флиртуват не защото са влюбени, а защото не могат да съществуват без чувството, че някой ги харесва.

И макар флиртът сам по себе си да не е нещо лошо, при тези знаци той може да се превърне в начин за бягство от вътрешна празнота или несигурност.

Скорпион

Представителите на знака притежават изключително силна сексуална и емоционална енергия. Когато тя се комбинира с усещане за заплаха или нужда от власт, може да се превърне в зависимост от динамиката на съблазняването.

Те не флиртуват за удоволствие, а за да тестват силата си над другите.

Близнаци

При тях флиртът може да се превърне в емоционална зависимост от обратната реакция. Ако не получат внимание, бързо се чувстват отегчени. Затова често поддържат няколко успоредни „леки“ връзки– не защото са неверни, а защото умът им постоянно има нужда от стимули.

При някои това се развива в невъзможност за изграждане на дълбока емоционална връзка – те са по-запленени от усещането за лов, отколкото от самата интимност.

Лъв

Той е типичен пример за нарцистична зависимост от вниманието. Ако не получава комплименти или обратна връзка, се чувства невидим и незначителен. И често провокира възхищение – чрез външния си вид, чувство за хумор, реч или флирт.

В екстремна форма това се превръща в его-зависимост, при която всеки нов човек е нов източник на самоутвърждение.

Везни

Везните обикновено не понасят усещането, че някой може би не ги харесва. Флиртът при тях е инструмент за поддържане на хармония и социален мир.

Това може да се превърне в зависимост от потвърждение, при която всяко мълчание или отхвърляне поражда вътрешно безпокойство.

Риби

Рибите флиртуват, водени от нуждата от свързаност. Ако не получат емоционален отклик, се оттеглят в мечти, фантазии или илюзорна близост. В патологична форма това се проявява като зависимост от емоционалната реакция на другите – дори ако контактите са кратки и повърхностни.

Вместо да запълнят вътрешната си празнота сами, те се опитват да направят това чрез вниманието на другите – което често води до разочарование и емоционално изтощение.

Във видеото да си припомним култовата сцена на флирт между Фийби и Чандлър:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK