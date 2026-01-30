Пълнолунието, което ще се случи на 2 февруари в 00:08ч., ни носи мощна вълна от самочувствие, силни емоции и ясна нужда най-накрая да поставим себе си на първо място. Тази пълна Луна активира темите за идентичност, лична самооценка и вътрешна сила, като ни подтиква да престанем да се крием зад очакванията на другите. Лъвът символизира смелостта да бъдем това, което сме - уверено и без извинения.

За разлика от по-слабите и по-плавни пълни луни, тази носи изразена нужда от видимост, признание и емоционална искреност. Способна е да преобърне изцяло възприятието ни за самите себе си и света около нас. Това е изключително подходящ момент за вземане на решения, свързани с любовта, творчеството, кариерата и личните граници, както и за освобождаване от всичко, което заглушава нашата истина. За четири от зодиите обаче, влиянието ще е наистина силно и трансформиращо. Ще усетят прилив на щастие, любов и позитивни промени.

Ето кои са четирите зодии, които ще преживеят трансформации:

Лъв

Пълната Луна в техния знак носи яснота, емоционално освобождаване и усещане, че най-накрая намират мястото си. Мнозина ще получат потвърждение за нещо, върху което са работили дълго, или ще се окажат в ситуации, в които другите ги забелязват, ценят и слушат.

Снимка: iStock

Овен

Овенът ще почувства силна мотивация чрез креативност, страст и нови любовни възможности. Енергията на Лъва съвпада с тяхната огнена природа, което може да донесе успех както в романтичните връзки, така и в начинанията, изискващи самочувствие и инициатива.

Стрелец

Стрелецът получава възможност да разшири своите хоризонти и оптимистични промени. Тази пълна Луна може да донесе добри новини, свързани с пътувания, образование или значими житейски решения.

Везни

Везните ще усетят облекчение и подкрепа чрез взаимоотношенията си с другите. Пълната Луна в Лъв осветява тяхната социална сфера, носейки нови възможности, приятелства и усещане за принадлежност. За тях това е период, в който балансът се възстановява и щастието идва чрез хората около тях.

