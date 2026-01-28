Февруари често е определян от хората като месеца на любовта и виното – време, в което търсим топлина и споделеност в сърцето на зимата. Но през 2026 г. опиянението няма да дойде само от чашата с червено вино. Звездите са подготвили коктейл от събития, които ще ни разтърсят емоционално и ще ни принудят да погледнем на връзките си под съвсем различен ъгъл.

От страстно Пълнолуние в Лъв до трансформиращо Слънчево затъмнение. Ето как небесният ритъм ще диктува нашите земни страсти през февруари 2026 г, според Cinderella.

Пълнолуние на 2 февруари

Снимка: iStock

Още на 2 февруари в 00:09 ч. българско време небето ще ни подари Пълнолуние в Лъв. В астрологията Лъвът е знакът на сърцето, на голямата любов и на искреното самоизразяване. Ако досега сте таили чувства или сте премълчавали истини, това Пълнолуние ще ги изкара на повърхността. Това е момент на емоционална яснота. Подобно на хубавото вино, което развързва езика, енергията на Лъва ще ни даде кураж за признания и важни разговори.

Използвайте магичния момент на Пълнолунието, за да свалите маските и да изразите истинската си същност без страх от преценка. Сега искреността се възприема с неподозирана сила, превръщайки се в ключ, който отваря и най-заключените врати – това е време, в което едно споделено чувство или откровен разговор могат да доведат до дълбока емоционална кулминация, пренареждайки пластовете във вашите отношения по най-пречистващия начин.

Новолуние на 17 февруари

Снимка: iStock

Точно когато сме в разгара на празничното настроение около средата на месеца, Космосът ни изпраща едно от най-значимите събития за годината – Новолуние във Водолей, придружено от пръстеновидно Слънчево затъмнение в 14:01 ч.

Докато Пълнолунието в началото на месеца действа като прожектор, който ни дава дългоочакваната яснота върху скритите истини, то Слънчевото затъмнение на 17 февруари е реалният двигател на промяната. Водолеят, в чийто знак се случва това небесно събитие, е върховният символ на иновацията, личната свобода и разбиването на оковите. Това е вашият съдбоносен прозорец, в който да съберете смелост, да оставите в миналото изтощителните и токсични модели в любовта и да поставите основите на нещо напълно ново, нестандартно и освобождаващо – връзка или начин на живот, които най-сетне резонират с истинското ви „Аз“.

Макар затъмнението да не е видимо от България, неговата сила се усеща като вътрешен тласък за промяна на статуквото. Ако нещо в живота ви вече не работи, сега е времето да направите промяната.

Как да следваме ритъма на февруари?

За да не се замае главата ни от интензивните енергии, е добре да следим и лунните фази между двете големи събития:

На 9 февруари Луната навлиза в своята Последна четвърт – време, отредено за емоционално пречистване. Преди да пристъпите към новия цикъл на затъмнението, освободете място в сърцето си, като простите на миналото и оставите старото зад гърба си.

Луната навлиза в своята – време, отредено за емоционално пречистване. Преди да пристъпите към новия цикъл на затъмнението, освободете място в сърцето си, като простите на миналото и оставите старото зад гърба си. На 24 февруари Луната навлиза в своята Първа четвърт – времето за реални действия, в което след бурята на затъмнението най-сетне правим първите уверени стъпки към новите си цели.

Изборът през февруари е ваш

Февруари 2026 г. напомня, че любовта не е само романтика, а и смелост да бъдеш себе си. Независимо дали ще изберете да прекарате месеца с чаша вино в ръка или потънали в астрологични карти, енергията на Пълнолунието и Затъмнението ще изисква от вас едно – автентичност.

