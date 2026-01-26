Светлана Тилкова-Алена е родена на 26 януари – дата, която години наред беше повод за равносметка, прогнози и нови послания към всички зодиакални знаци. Всичко това остава като символ на гласа, който не просто тълкуваше звездите, а говореше за човешките отношения, отговорността и избора как да живеем.

Алена ни напусна на 16 ноември, но думите й продължават да звучат актуално. Последните й телевизионни интервюта за bTV не бяха просто астрологични прогнози – те бяха разговор за любовта, семейството, конфликтите и границите между хората.

На рождената дата на Алена си спомняме за нея – за гласа, който години наред тълкуваше времето, в което живеем и най-вече за човешките истини, които не спираше да повтаря.

Астрологията като обяснение, не като оправдание

Във всичките си разговори Алена ясно подчертаваше едно – астрологичните прогнози не са присъда. Те са инструмент за осъзнаване.

„Ретроградните периоди не са страшни, ако човек знае как да ги използва – за поправяне на грешки, а не за повтарянето им“, казваше тя. За нея планетите не бяха наказание, а показваха къде човек отказва да поеме отговорност. Именно затова често връщаше разговора от хороскопа към поведението – към думите, които изричаме, и решенията, които взимаме.

Любовта – най-голямото изпитание

Темата за любовта присъстваше неизменно в нейните анализи. Но Алена никога не говореше за нея романтично или повърхностно. Любовта, според нея, бе територия, в която най-ясно проличава зрелостта на човека.

„Когато Венера е ретроградна, хората не се разделят заради планетата, а защото проблемите са били там много преди това“, припомняше Алена.

Тя често подчертаваше, че трудните периоди в отношенията са огледало – показват липсата на диалог, компромис и уважение. И че истинската любов не изисква жертви, а честност.

Семейството – мястото, където напрежението избива първо

В някои от своите последни анализи и коментари Алена обръщаше специално внимание на семейните отношения – родители и деца, партньори, поколения. Според нея именно там астрологичните влияния се усещат най-силно, защото там емоциите са най-нефилтрирани.

„Когато в семейството няма граници, никаква планета не може да помогне“, казваше тя.

Тя настояваше, че конфликтите у дома не са знак за лоша съдба, а за липса на комуникация и яснота в ролите. И че спокойствието не идва отвън, а от способността да уважаваш другия. В разговорите си за насилието и напрежението в обществото Алена беше категорична. Тя отказваше да оправдае агресивното поведение с планетарни влияния.

„Планетите могат да засилят напрежението, но не могат да ви направят лош човек. Това е личен избор“, пропомняше Алена. Тя говореше за нуждата от възпитание, морал и самоконтрол – теми, които рядко се свързват с астрологията, но за нея бяха в центъра на всичко.

Какво научихме от Алена?

През годините Алена се стремеше към едно – да напомни, че бъдещето не е фиксирано, а се оформя от отношението ни към другите. Тя вярваше, че трудните периоди идват, за да научат хората да бъдат по-осъзнати, по-отговорни и по-човечни. Че звездите не управляват живота ни, а само осветяват слабите ни места.

Поклонението на Светлана Тилкова-Алена се състоя на 18 ноември 2025 г. в столичната църква „Света София“, където роднини, колеги и почитатели й се сбогуваха с нея.

Още снимки от интервюта на Алена за bTV вижте в галерията най-горе.

