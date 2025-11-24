Последните книги на Светлана Тилкова-Алена ще излязат след смъртта й. За 25-и път годишният астрологичен хороскоп ще покаже какво очаква българите през 2026 г.

Любимата астроложка на зрителите на bTV - Светлана Тилкова-Алена - си отиде след тежко боледуване от Ковид-19 и невъзможност да се възстанови след това. Приживе Алена беше човек, с който в Ladyzone.bg често се консултирахме за разположението на звездите, любов подходящи периоди за нови начинания, по повод значими световни събития, избори на известни личности и др.

За последен път излизат и нейните 3 традиционни книги, кото са свързани с хороскоп за всяка зодия за предстоящата година, хороскоп на красотата и календарна година.

"Астрологичен хороскоп 2026" за всички зодии

В книгата й "Астрологичен хороскоп 2026" дванадесетте зодиакални знака ще могат да видят неизвестното бъдеще. През 2026 г. се освобождаваме от властта на Марс. Неговото влияние ще се усети отново чак след 9 години. Според астроложката планетата има агресивна енергия и е донесла много страдание, смърт, безконтролни и непредизвикани изблици на агресия.

През новата година надеждата ще е в Слънцето. То потиска агресията. 2026 ще е годината на Слънцето, което означава година за добро, успокоение, живителна топлина, вдъхваща нов живот и градивно начало в личен, обществен, световен план.

Книга, която е доверен съветник на жените как да бъдат едновременно здрави и красиви. Това е седмото издание на книгата и за мнозина вече се е превърнла в задължителна част от дамската чанта.

За всеки ден от годината са посочени забранените и позволените процедури като съчетание между лунен ден, фазата и изгрева на Луната, сезона в годината и присъствието на Луната в зодиакалния знак. Без значение е дали се подлагате на тях у дома, в козметичен салон или в клиника на пластичен хирург. Посочени са и дните, подходящи за зачеване и периодите, през които диетата ще има най-голям ефект.

Снимка: Canva

Традиционната годишна книга на Алена дава информация за календарна 2026 година, за всеки месец и ден от нея, за всяка дата на раждане. Личната година на всеки човек е периодът от рождения му ден до следващия. Личната година, също като календарната, се състои от дванадесет месеца, но обхваща периоди от две календарни години. Номерологичните изчисления, които са направени за 2026, са съобразени с личната година от 1 януари 2026 г. до рождения ден.

През 2026 година вибрацията е 1. Тя дарява възможността да тръгнем в желаната, но обмислена и планирана нова посока. Слънцето властва във всеки зодиакален знак, преминавайки през неговия календарен отрязък, и позволява да предприемем решителни действия за нашето интелектуално и духовно развитие.

Снимка: Canva

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK