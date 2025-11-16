За Алена звездите бяха не просто далечни светлини по небето, а пътеводители, носещи мъдрост и послания за човешката природа.

Тя умееше перфектно да разчита техните послания, улавяйки онези фини енергии, които често убягват на другите. И с разбиране и ясна мисъл помагаше на мнозина да открият своя път, да намерят смисъл в трудни моменти и да повярват в собствената си сила.

Астрологичните тълкувания на Алена винаги бяха изпълнени с дълбочина и човечност, защото тя вярваше, че истинската цел на астрологията е да води към повече светлина и осъзнатост.

В продължение на 25 години прогнозите на Алена влизаха в дома на зрителите на bTV. Защото тя знаеше кой ден ще донесе късмет, любов, здраве или пък обратно - ще разочарова.

Често се включваше и прогнозираше важни събития, случващи се както в страната, така и по света. Така например, тя коментира открито коронацията на крал Чарлз III и дори е споделяла, че още през 2011 години е направила точна прогноза за сватбата на принц Уилям и Кейт Мидълтън.

Обясняваше и любопитни природни феномени като Ягодовата луна. И разбиваше митовете, свързани пълнолунието – като например твърденията, че то оказва моментно влияние на зодиакалните знаци.

Защото Алена вярваше и беше доказателство, че астрологията не е просто развлечение, а средство за духовно осъзнаване и развитие, чрез което човек може да разбере житейския си път и карма.

Снимка: bTV

Алена, като истински астролог, не пестеше тъжната истина. Колкото и болезнени да са прогнозите ѝ, тя ги съобщаваше – след което даваше съвет, за да може човек бързо и лесно да се справи и с най-неприятната ситуация.

Тя не се страхуваше да прави и политически хороскопи - без значение кой е политикът и към коя партия принадлежи. Защото, както самата тя казваше: „Аз съм сред малцината астролози по света способни да дадат ясни тълкувания, а не фантазии - просто за да угодя на някого. Често моите прогнози не се харесват, дори съм мразена и всеки ден понасям удари, но се придържам стриктно към Международния кодекс на астролога.“

Често Алена е помагала и на своите колеги от bTV, правейки прогнози за новите начинания, с които се захващат в професионален план.

Давала е компетентно мнение дори и по теми, свързани с шоубизнеса. Нееднократно е предричала кой ще бъде отличен на церемонията по раздаване на наградите „Оскар“ .

А какво сподели Алена в навечерието на 2025 г. - вижте във видеото:

