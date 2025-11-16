Светлана Тилкова, позната най-вече като Алена – астрологът на bTV, неочаквано напусна този свят. За да полети към звездите, към които цял живот бе отправила взор.

Тя е починала по-рано днес, на 70-годишна възраст. Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей - който сподели, че Алена така и не е успяла да се възстанови след боледуване от Ковид-19.

"До последно се надявахме, че отново ще стъпи на краката си. Уви… съдбата реши друго. Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период. Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше", написа той в социалните мрежи от свое име и от името на сина на Алена - Мартин.

Със своята човечност и прогнозите си, чрез които помага на хиляди хора, Алена ще остане завинаги в сърцата ни. Тя си отиде тихо, но спомена за нея ще остане жив – чрез жестовете и думите, с които е докосвала света.

Тя обичаше да общува с хората и правеше това до последно – въпреки здравословните проблеми. Изпращаше често добри пожелания и на екипа на Ladyzone и бе сигурна, че в най-скоро време „лично ще се видим“.

Бе оптимист: „Ще ми мине, няма как да не се случи, просто продължава много дълго време“, казваше тя. За съжаление обаче времето не проработи в нейна полза.

Едно от последните съобщения, които Алена изпрати на Ladyzone:

В продължение на 25 години прогнозите на Алена влизаха в дома на зрителите на bTV. Тя подхождаше изключително професионално към работата си – защото вярваше, че астрологията не е просто развлечение, а средство за духовно осъзнаване и развитие, чрез което човек може да разбере своите житейския си път.

Превърна науката за звездите в свое призвание. Започва да я изучава още от младежките си години, а истинско духовно обучение получава в Тибет – който посещава многократно и попива от опита на своите учители. Именно там тя получава духовното си име Алена.

И макар пътят на Алена да приключи тук, на Земята, нейната светлината вече блести ярко сред останалите звезди на небето.

Във видеото: да си припомним прогнозите, които правеше Алена. Дори и за своите колеги от bTV, помагайки им в професионалния им път:

