16 ноември 2025 г. е ключова неделя за дълбока емоционална промяна и разширяване на личностното израстване, като дава зелена светлина за избор на автентичния житейски път.

Хороскопът на Алена за 16 ноември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Ново запознанство или среща със стари познати, ще остави у вас спомена за разочарования и тъга и ще обтегне отношенията с интимната ви половинка. Ако сте си позволили изневяра, не очаквайте разбирателство и сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Стабилизирайте постигнатото в личните отношения и съхранете брака си, дори и ако преживявате поредната криза. Не си струва да оставате сами в края на годината. Ако не сте семейни, ви чаква романтично увлечение, но вие не сте склонни да покажете истинските си чувства.

БЛИЗНАЦИ

Не се доверявайте сляпо на партньорите си. Не допускайте намеса в личния ви живот на ваши роднини, които се стремят да ви докарат развод. Целта им е свързана с материалните облаги, които могат да измъкнат от вас. Възможно е краткотрайно увлечение.

РАК

Не забравяйте, че създадената хармония в семейството ви е гаранция за доброто ви самочувствие. Не изневерявайте, ако сте щастливи в брака. Опитите ви да намерите нови сексуални партньори, въпреки че имате вече такива, ще ви донесат бъдещи душевни страдания.

ЛЪВ

Вечерта ще ви зарадва романтична среща. Не се впускайте импулсивно в нова романтична връзка. Не си позволявайте сексуални забежки извън семейството, защото няма да сте във форма в леглото и ще ви разкрият.

ДЕВА

Вечерта отидете на ресторант. Ще се освободите от напрежението, а и ще зарадвате близките си с тази промяна след напрегнатия ден. След като се приберете или след романтичната вечеря се отдайте на интимни разговори и на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Жените да очакват нови интересни запознанства. Радвате се на споделени чувства. Несемейните могат да срещнат своята половинка. Звездите предупреждават за възможен край на романтична връзка. Ще се лишите и от сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Освободете се от песимистичните мисли, които ви преследват от сутринта. Не ги пренасяйте в дома си, за да не съсипете отношенията си с вашите близки. Не само ще изживеете приятни мигове в личен план, но и ще ги запомните задълго.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта сте уморени и напрегнати. Не бъдете иронични и заядливи с близките си. Не сте готови да се отдадете на сексуални удоволствия. Радвате се на споделени чувства, които ви зареждат с щастие. Сексът ви се отразява добре. Не го пропускайте, за да остави у вас спомен за невероятно изживяване.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Постарайте се да не предизвиквате гнева на близките си заради прояви на нервност от ваша страна. Не си внушавайте, че вашата интимна половинка ще ви лиши от сексуални удоволствия. Семейните да се пазят от изневяра. Не се отдавайте на сексуални удоволствия, привлечени от нечий чар, защото разочарованията ще са светкавични.

ВОДОЛЕЙ

В личните ви отношения ще настъпи криза. По-добре откажете вечерята с ваши колеги, но съхранете мира в семейството си. Не се отказвайте от романтичните мигове и сексуални удоволствия, дори и ако се чувствате уморени.

РИБИ

Разкажете на вашите близки как е минал денят ви и обсъдете предстоящите празници. Няма да навредите на личните си отношения, ако споделите мнението си за разходите, които се очертават в края на годината.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK