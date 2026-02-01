Февруари 2026 г. се очертава като един от най-интензивните месеци в астрологичния календар. Докато Пълнолунието на 2-и февруари взривява емоциите и ни кара да търсим признание, Слънчевото затъмнение във Водолей на 17-и ще постави началото на радикални промени в глобален и личен план.

Месецът ще бъде съдбоносен за три зодиакални знака. Водолеите буквално ще пренапишат личната си история – затъмнението в техния знак е сигнал за „изхвърляне“ на всичко старо и смел скок в непознатото. Лъвовете ще попаднат под мощния прожектор на Пълнолунието, което ще освети дълго крита истина в личните им отношения. Овните пък влизат в нов цикъл на „зрялост“ със Сатурн, който ще изиска от тях да поемат отговорност за дългосрочните си цели, сочи Pure Wow.

Овен

Любов: Пълнолунието на 2-и февруари носи силен емоционален заряд и нужда от близост. Ако сте във връзка, ще търсите повече страст и внимание от партньора си, а необвързаните могат да преживеят съдбовна среща. Инвестирайте време в хората, които ви карат да се чувствате живи, а не в отношения по навик.

Работа и пари: Навлизате в период на финансово стабилизиране след месеци на напрежение. Сатурн във вашия знак от 13-и февруари изисква да изградите нов бюджет и да подредите приоритетите си професионално. Сега е моментът да докажете своя авторитет и да поставите основите на дългосрочен проект.

Здраве: Февруари е месец на физическо и психическо „израстване в сила". Тялото ви ще има нужда от повече движение и дисциплиниран режим, за да се справите със стреса от новите отговорности. Обърнете внимание на съня и не пренебрегвайте сигналите за преумора в средата на месеца.

Снимка: istockphoto.com

Телец

Любов: Този месец фокусът ви ще бъде по-скоро върху приятелствата и социалния кръг, отколкото върху романтиката. Възможно е партньорът ви да се чувства леко пренебрегнат, затова планирайте общи пътувания или излизания с компания. Венера ще ви помогне да намерите общ език чрез интелектуални разговори.

Работа и пари: Уран става директен във вашия знак, което ще „размрази" зациклили парични въпроси. Затъмнението на 17-и февруари може да донесе внезапна промяна в кариерата или нова лидерска роля. Бъдете готови за рязък завой, който ще повиши вашия статус, но внимавайте с разходите в края на месеца.

Здраве: Звездите ви съветват да пуснете контрола и да си подарите повече време насаме. Тишината, воденето на дневник и медитацията ще са вашите най-добри инструменти за справяне с динамиката на месеца. Внимавайте с нервното напрежение около средата на февруари.

Близнаци

Любов: Вашата интелигентност и чар ще бъдат най-силното ви оръжие в любовта. Връзките ви ще се развиват най-добре през споделени каузи и общи интереси, а не чрез излишен натиск. Ако сте сами, може да откриете привличане към човек от вашата професионална среда.

Работа и пари: Стар проект, който бяхте оставили на пауза през 2025 г., отново излиза на преден план. Социалните ви контакти ще се окажат „златни" и ще ви свържат с влиятелни личности. Затъмнението на 17-и отваря врати към учене, нови специализации или международни договори.

Здраве: Енергията ви ще бъде насочена към социалния живот, което може да доведе до изтощение. Опитайте се да балансирате между многото срещи и времето за почивка у дома. В края на месеца пазете дихателната система и избягвайте претъпкани места.

Рак

Любов: Сериозните разговори за бъдещето ще бъдат водеща тема през февруари. Може да решите да поставите по-ясни граници във връзката си или да направите следваща стъпка към официално обвързване. Важно е да говорите открито за емоциите си, без да се прибирате в „черупката“ си.

Работа и пари: Пълнолунието на 1-ви февруари ще активира темата за вашата самооценка и лични доходи. Очаквайте промяна в общите ресурси, семейните финанси или получаване на заслужен бонус около 17-и. Това е отличен момент да преразгледате инвестициите си.

Здраве: Месецът ви поставя в лидерска роля, което може да увеличи нивата на стрес. Храносмилателната ви система ще бъде чувствителна към емоционалните ви състояния, затова заложете на лека храна. Търсете водата – вана или басейн ще ви помогнат да изчистите негативната енергия.

Лъв

Любов: Пълнолунието във вашия знак на 1 февруари е истински „емоционален взрив“, който ви поставя в центъра на вниманието. Това е момент на истината – или ще почувствате огромна споделена страст, или ще разберете, че нуждите ви не са удовлетворени. Около 17-и февруари очаквайте внезапен обрат, който може да преобърне правилата в текущата ви връзка.

Работа и пари: Месецът ви носи силен стремеж към разширение и нови хоризонти, може би чрез сътрудничество с чужбина. Към края на февруари ретроградният Меркурий е сигнал да забавите темпото и да прегледате всички договори за кредити или общи финанси. Не е препоръчително да поемате нови финансови рискове след 25-и число.

Здраве: С цялото внимание, насочено към вас, може да почувствате нервно изтощение от високото напрежение. Сърдечно-съдовата система и гърбът са вашите слаби места този месец, така че избягвайте претоварването във фитнеса. Намерете време за релаксация, която да балансира огнения ви темперамент.

Дева

Любов: Отношенията ви през февруари изискват пълна яснота и поставяне на нови, по-зрели правила. Възможно е да затворите стар цикъл на недоразумения и да решите какво точно е справедливо да давате и получавате. Венера в Риби ще добави нотка романтика, но само ако сте готови на честен диалог.

Работа и пари: Февруари е месец за „проверка на системата" – вашите работни навици и ефективност ще бъдат под микроскоп. Имате шанс за нови предложения, но успехът зависи от вашето внимание към детайла, което е вашата суперсила. След 25-и февруари очаквайте забавяния в комуникацията и грешки в документите, затова приключете важните задачи по-рано.

Здраве: Фокусирайте се върху изграждането на по-умна структура на деня, която да включва качествена храна и време за почивка. Имунната ви система може да е по-уязвима в края на месеца заради ретроградния Меркурий. Не се пренапрягайте психически с чужди проблеми.

Снимка: istockphoto.com

Везни

Любов: Месецът ви носи силен копнеж по романтика и идеализация, благодарение на Венера в Риби. Трябва обаче да останете здраво стъпили на земята, за да не се разочаровате от нереалистични очаквания към партньора. Средата на месеца е отличен момент за поставяне на здравословни граници, които ще заздравят връзката ви.

Работа и пари: Слънчевото затъмнение на 17-и февруари може да отключи нов творчески проект или неочаквана възможност да монетизирате свой талант. Работата ви ще изисква повече креативност, но и строго придържане към сроковете. Внимавайте с разминавания в договорките в последните дни на месеца – проверявайте всичко по два пъти.

Здраве: Ще усетите нужда от баланс между социалния живот и личния мир. Бъбреците и кръста са зоните, за които трябва да се погрижите с повече прием на вода и леки разтягащи упражнения. Избягвайте крайностите в диетите през този период.

Скорпион

Любов: Февруари раздвижва темите за дома и личната сигурност, което пряко ще се отрази на отношенията ви. Връзките ви ще преминат през тест за реалност – ще стане ясно кое е истинска подкрепа и кое е просто навик. Нежността на Венера в Риби ще ви помогне да се сближите емоционално, ако сте готови да свалите гарда.

Работа и пари: Ако се чувствате ограничени в настоящата си работна среда, затъмнението на 17-и ще ви даде смелост да пренаредите приоритетите си. Възможно е да инвестирате в дома си или в недвижим имот, но го направете преди Меркурий да стане ретрограден. Комуникацията с колегите трябва да бъде изключително ясна и писмена, за да избегнете интриги.

Здраве: Емоционалното ви здраве е тясно свързано с хармонията у дома. Ако вкъщи има напрежение, това ще се отрази на енергийните ви нива. Занимания с йога или дълбока медитация ще ви помогнат да трансформирате натрупания стрес в градивна сила.

Стрелец

Любов: Търсите не просто искра, а смисъл и стабилност в партньорствата си. Сатурн в Овен добавя нужната дисциплина към вашия огнен темперамент, което е чудесно за разговори тип „накъде отиваме“. Необвързаните може да открият сериозен интерес към човек, който споделя техните житейски ценности.

Работа и пари: Февруари е месец на идеите, но и на тяхното „заземяване" в конкретен план. Затъмнението на 17-и може да ви донесе важен договор, нов курс на обучение или кратко, но ползотворно пътуване. След 25-и февруари не бързайте с подписа под нови документи – Меркурий може да скрие важни подробности от очите ви.

Здраве: Вашата жизненост е висока, но имате нужда от фокус, за да не разпилявате енергията си в твърде много посоки. Физическата активност на открито ще ви действа пречистващо. Внимавайте за травми в областта на бедрата и ставите при прекомерно натоварване.

Снимка: iStock

Козирог

Любов: През февруари ще предпочетете честността пред театъра в личните отношения. Възможно е да изпитате момент на „изненада“, който ще ви провокира да заявите ясно нуждите си пред партньора. Връзките, които стъпват на истина, ще станат още по-стабилни, докато повърхностните може да достигнат своя край.

Работа и пари: Фокусът ви е върху финансовата стабилност и ресурсите, с които разполагате. Около 17-и февруари има голям шанс финансовият натиск да отслабне или да откриете нов, по-печеливш източник на доходи. В края на месеца бъдете педантични при проверка на плащания и банкови извлечения.

Здраве: Здравето ви зависи от вътрешното ви усещане за мир. Напрежението в костите и зъбите може да е знак за недостиг на минерали или просто за натрупан стрес. Намерете време за почивка у дома, далеч от професионалните ангажименти, за да презаредите батериите.

Водолей

Любов: Вие сте в епицентъра на промените и това се отразява силно на партньорствата ви. Пълнолунието на 1-ви февруари може да донесе важно признание или ясно решение за бъдещето на връзката ви. Това е месецът, в който започвате да живеете по-смело като себе си, а правилните хора ще ви подкрепят в тази трансформация.

Работа и пари: Слънчевото затъмнение във вашия знак на 17-и е вашият „космически ъпгрейд“ – време за нова посока и имидж. Уран ще ви помогне да разбиете старите модели, които са ви ограничавали професионално или финансово до момента. Очаквайте внезапни предложения, които изискват бърза реакция.

Здраве: Енергията ви ще бъде много висока, но и лесно променлива. Възможни са проблеми със съня заради превъзбудената нервна система около датата на затъмнението. Техники за заземяване – като разходки сред природата или работа с ръце – ще ви помогнат да останете центрирани.

Риби

Любов: С Венера във вашия знак от 10-и февруари вие излъчвате неустоим чар и магнетизъм. Романтиката ще бъде навсякъде около вас, но ретроградният Меркурий (от 25-и) може да върне хора от миналото в живота ви. Бъдете внимателни – виждайте хората такива, каквито са, а не през филтъра на вашите мечти.

Работа и пари: Темата за самооценката и това „колко струвате" става централна през месеца. Имате творчески заряд, но ретроградният Меркурий във вашия знак може да доведе до обърквания и недоразумения в офиса. Използвайте края на месеца за довършване на стари задачи и редакция на проекти, вместо за стартиране на нови.

Здраве: Вашата интуиция е по-силна от всякога – слушайте какво ви казва тялото. Може да почувствате нужда от детокс или по-лек хранителен режим, за да се освободите от застоялата енергия. Пазете се от настинки и обърнете внимание на краката и стъпалата.

