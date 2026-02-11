Свети Валентин не е официален празник, но за милиони хора по света това е специален повод. Той се свързва главно с празнуването на любовта между двама души, откъдето идва и връзката му с червените рози, любовните бележки и вечерите на свещи. Романтичната любов обаче не е единственият вид, достоен за празнуване, и няма строги правила за това как да прекарате деня. Със сигурност можете да го използвате като възможност да се съберете с приятели и да си изкарате също толкова добре.

Ето няколко начина да прекарате 14 февруари в по-малка или пък в по-голяма компания. Без значение на числеността на приятелския ви кръг, тези 7 идеи са особено подходящи за повода.

Вечер на бордовите игри

Играенето на игри и шегите с приятели е чудесен начин да прекарате всеки следобед или вечер. Поканете приятелите си да донесат любимите си игри за един изпълнен с радост, бърборене и смях Свети Валентин. Играта на асоциации винаги е чудесен избор. Можете да рознообразите и с игри на карти.

Ако държите да излезете от вкъщи, намерете заведение, в което провеждат викторини и се обединете с приятелите си, за да си осигурите заветното първо място.

Снимка: Canva

Курс по готварство

Както всеки празник (официален или неофициален), Свети Валентин е известен със своите изобилни ястия и напитки. Ако не искате да вечеряте в оживен ресторант, пригответе си сами... но не у дома. Резервирайте курс по готварство за дейност, където всички ще научат нещо ново. А ако не сте кой знае какъв готвач, опитайте различен вид курс - печене, глинени съдове и т.н. Целта не е непременно да усвоите ново умение, а по-скоро да прекарате време с близкия си кръг от хора.

Киномаратон с филми на ужасите

Свети Валентин е сезонът на романтичните комедии , но нищо не ви пречи да изберете неочакван жанр като хоръра. Пуснете класики като „Сиянието“, „Кошмари на Елм Стрийт“ и „Мълчанието на агнетата“ например. Докато всички двойки са на резервациите си за вечеря, вие и вашите приятели ще сте сгушени заедно в тъмното, със зловеща музика на фон. Приглушете светлините и пуканките!

Снимка: Canva

Рисуване с вино

Вероятно сте чували за курсове по рисуване с вино – те са популярни като групова дейност, която е едновременно запомняща се и забавна. Освен това получавате сувенир за спомен. Обикновено има такива събития в почти всички от големите градове у нас, където можете да направите резервация за по-голяма група от хора.

Ако рисуването не е вашето нещо или вече сте посещавали такъв курс десетки пъти, поканете приятелите си на домашен курс по керамика, калиграфия или друга артистична дейност.

Спа ден

Денят на любовта е също толкова добър ден, колкото всеки друг, за да практикувате любов към себе си. Ако вашата идея за 14 февруари е да покажете признателността си към приятелите ви, един спа ден постига и двете - грижа за любимите хора, като същевременно поглезите и себе си. Планирайте уединение, масаж, процедура за лице или каквото и да е друго, което отлагате от много време.

Снимка: Canva

Поход

Класическите занимания за Свети Валентин (напр. вечеря, филми и др.) обикновено се провеждат на закрито. Така че, ако наистина искате да разнообразите нещата, вземете приятелите си на поход. Ако планът ви се провали поради Майката Природа, винаги можете да се присъедините към нова фитнес група или да опитате катерене на закрито. В крайна сметка, упражненията повишават ендорфините.

Доброволчество

Свети Валентин може да разпали някои емоции, но знаете ли какво може наистина да ви донесе удовлетворение? Да помогнете на другите. Винаги има възможности за доброволчество, особено когато другите са заети със собствените си специални планове. Заведете групата в приют за животни, библиотека, кръводарителска акция или център за възрастни хора, за да прекарате деня пълноценно.

