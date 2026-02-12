Остават броени дни до най-романтичния ден от годината - Свети Валентин. Може би вече ви е хрумнало да вземете интересна картичка, особено ако не сте сигурни какво да купите на половинката си. Това обаче не означава, че няма по-креативни и подходящи подаръци за вашия специален човек. Ето кои подаръци са най-подходящи за зодията на любимия човек.

Всяка зодия има своята уникална личност. Това означава, че цветята може да са подходящи за някои, а бижута, стихотворения или дори билети за пътуване в чужбина са перфектни за други. Перфектният подарък за 14 февруари може и да не създава такова главоболие - вижте какво харесва всяка от зодиите.

Подаръци за Свети Валентин според зодията

Овен

Овенът обича вълнението и тръпката. Това означава, че трябва да мислите нестандартно, извън рамките - забравете за шоколадовите бонбони във формата на сърце. Вместо обичайната вечеря, прекарайте един ден, изпълнен с активности като боулинг, рисуване на глинени съдове или пък в Escape room. Можете още да организирате спонтанно пътуване до място, където никога не е ходила половинката ви.

Тъй като Овенът обича да бъде първи във всяко отношение, резервация в най-новия ресторант в града ще го спечели. Най-добрите подаръци са луксозни свещи, бижута с акценти или каквото и да е аленочервено.

Снимка: iStock

Телец

Телците обичат комфорта и лукса. Пригответе му нещо у дома. Потърсете рецепти за интересни ястия, които изискват повече време, прекарано в кухнята. Сервирайте в красив сервиз и пуснете тиха фонова музика. Не забравяйте десерта! За подаръци, Телецът никога няма да откаже пухкави халати, сатенени чаршафи или подаръчни ваучери за спа център.

Близнаци

Тази зодия бързо се отегчава. Ключът към това да държите тези капризни хора фокусирани върху вас е да ги ухажвате чрез заетите им умове. Първо издание на книга ще привлече вниманието им. Билети за филмов фестивал, кратки пътувания до близък град или обиколка на художествен музей, в който се обсъжда най-новата изложба, са добри варианти. Телците биха се зарадвали и на комплект за грижа за кожата или масаж за двойки.

Снимка: Canva

Рак

Раците обичат ръчно изработени или сантиментални подаръци. Песен или стихотворение, написано специално за тях, ще стопли сърцата им. Няма да им пука, ако не можете да се римувате или няма мелодия. Важен е жестът. Можете да заложите на уютни пантофи, домашно приготвени сладки или нощувка, прекарана далеч от дома в луксозен хотел или вила.

Лъв

Що се отнася до Лъвовете, вашият подарък за Свети Валентин трябва да се откроява. Те копнеят за истинско очарование, така че семплите жестове няма да проработят при тях. Не е нужно да е скъпо, просто трябва да изглежда така, сякаш е. Бижутата винаги са добра опция. Но също така кашмирени шалове, златни копчета за ръкавели, винтидж бродирани кимона или билети за най-обсъжданото шоу в града. Търсете цветя в запомнящ се нюанс. Или поръсете венчелистчета в стаята. Колкото по-големи, толкова по-добре.

Дева

На девите им е трудно да приемат помощ, така че Свети Валентин е идеалното извинение да ги поглезите! Започнете с услуга, която им харесва: доставка на любимо ястие, подаръчни ваучери за спа ден или астрологически анализ. Също така, потърсете неща, които можете да правите заедно, като например посещение на ботаническа градина или сложни пъзели с чаша вино.

Везни

Представителите на тази зодия са най-великите романтици - все пак се управляват от Венера. Луксозни козметични продукти, меки пуловери, крем брюле или суфле за десерт и вечеря на свещи винаги са печеливши идеи. Те ще се зарадват на възможността да се сближите повече чрез занимания за двойки, като например уроци по готварство за двама или други.

Снимка: Canva

Скорпион

Пазаруването за Скорпионите е забавно, особено за празник като Свети Валентин. Те обожават всичко палаво, така че инвестирайте в секси бельо, масажни масла, копринени чаршафи или ароматни свещи. Книгите никога не разочароват, особено еротичната поезия или мистериите. Тесте карти Таро също ще ги накара да се усмихнат. Ако вашият Скорпион предпочита дейности, търсете отдалечени места и тъмни клубове. Нощ, прекарана под звездите на отдалечено място с бутилка мерло определено ще ги зарадва.

Снимка: Canva

Стрелец

За любителите на забавленията, каквито са Стрелците, никога не можете да сбъркате с избора на интересни събития. Билетите за любим спортен мач или концерт остават абсолютен фаворит. Можете също така да помислите за пътуване. Това е тяхното слабо място! Заведете вашия Стрелец на далечно място с изобилие от слънце и той ще бъде ваш.

Козирог

Козирозите предпочитат качеството пред количеството, затова избирайте внимателно подаръците им за Свети Валентин. Класическо бижу винаги ще свърши работа в краен случай. Изисканите ресторанти са сигурен избор, но опитайте нещо извън зоната им на комфорт, вместо обичайното, например, караоке бар. Или опитайте заведение за молекулярна гастрономия. Това ще създаде множество поводи за разговори дълго след края на срещата. Друга чудесна идея: пресъздайте първата ви среща.

Водолей

Те са неконформистите на зодиака, така че подаръците му за празника на влюбените не трябва да са обикновени. Специално подбрани плейлисти, забавни тениски или винтидж фотоапарат ще разтопят сърцето на всеки Водолей. Те също са луди по технологиите. Макар че нов мобилен телефон може да изглежда като очевиден избор, първо помислете за нова чанта за лаптоп например. Ако предпочитат събитията, помислете за наблюдение на звездите в обсерватория или планетариум.

Снимка: Getty Images / iStock

Риби

Рибите са почитатели на романтичните моменти! Свети Валентин е вашата възможност да дадете всичко от себе си за тях: ретро грамофон, плочи за грамофон, любимият им парфюм или кутия със сладки изкушения. Тъй като те обожават всичко креативно, филмите, концертите или екскурзиите също са много подходящи.

Ако намекват за пътуване, резервирайте нещо близо до плаж или минерален извор.

