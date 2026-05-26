Бесте Сабри, водещ и репортер на bTV, стана майка за първи път. Бебето е момиченце и е получило нежното, благозвучно и рядко срещано име Азалеа. Мерките й са перфектни - 47 см и 2647 грама.

„В 7:47 ч. днес се роди нашата принцеса Азалеа. Благодарим от сърце за грижата, професионализма и подкрепата на д-р Райна Ковачева и екипа й в 1АГ болница “Света София”, написа Бесте Сабри и отправи специални благодарности и към бащата на детето си – Айкут Рамадан, който е до нея „през всяка секунда“.

Припомняме, че през август 2025 година водещата и репортер на bTV Бесте Сабри се сгоди за своя любим Айкут Рамадан. Романтичното предложение идва, докато чаровната водеща е на лятно пътуване в Черна гора, Хърватска, Италия, Босна и Херцеговина. Тогава чаровната водеща показа и годежния пръстен.

"Благодарна съм за тази красива нова глава. Сърцето ми е пълно" - сподели тя в социалните си мрежи.

Докато преди няколко години на рождения си ден водещата си е пожелавала здраве и спокойствие, то преди 2 години през септември Бесте Сабри си пожелава само едно - любов. Това сподели тя в специално интервю за Ladyzone.bg. По всичко личи, че всички нейни желания са се сбъднали.

А ние й пожелаваме дните й да са изпълнени с нежни прегръдки и най-сладките усмивки!

Професионалният път на Бесте Сабри започва в БНР Шумен, в чужбина работи и за регионалния вестник на Абърдийн „Evening Express“. Присъединява се към bTV през декември 2020 г. Удостоена е с редица престижни отличия като „Достойните българи“, „Жена на годината“, „Мис ТВ чар“ и др.

