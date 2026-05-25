"Аз не съм оратор, аз съм певица. Тази вечер показах моето изкуство. За мен беше невероятно удоволствие. Аз съм щастлива" - тези думи Лили Иванова сподели на специално събитие, броени минути след като на 24 май вечерта изнесе втория си самостоятелен концерт в легендарната парижка зала „Олимпия“, пише БТА.

В продължение на почти два часа, най-голямото в българската поп музика представи някои от най-големите си хитове, заедно с нови песни. Публиката, изпълнила залата до краен предел, ставаше след всяко изпълнение, скандирайки „Лили!“. За този гастрол тя се върна и към заглавия от своя репертоар, които не е пяла от години – „Ела“, „Малка част от мен“, „Какво си ти“, „Ти дойде“. Своеобразна кулминация бе финалът, поставен със знаковите парчета „Щурче“, „Детелини“, „Ветрове“, Camino и „Присъда“ („Последната ми дума ще е песен“). Новото този път бе и едно леко по-джазово звучене на аранжиментите, направени от Ангел Дюлгеров.

ФЕНОВЕТЕ

„Това не беше просто концерт, а урок по сценично присъствие. Лили всеки път доказа, че не разчита на носталгия, а на абсолютен професионализъм и непрекъснато развитие“, коментира пред БТА просълзена дама. По думите ѝ „Олимпия“ не е виждала такава публика – хората ставаха на крака след всяка песен не от учтивост, а от истинско възхищение. „Имаше усещане за общност между сцената и залата, сякаш всички преживявахме едно и също емоционално пътуване“, добави тя.

„Най-впечатляващото е, че Лили Иванова продължава да звучи актуално. Новите песни стояха напълно равностойно до класики като „Ветрове“ и „Детелини“. Това е белег на артист, който не живее в миналото си“, допълва българин, който от години живее в Париж, но всяка години пътува до София, за да слуша своя идол. Сега е щастлив, че тя отново е във френската столица.

„Имаше нещо много впечатляващо в контраста между баладите и бурните овации след тях. Публиката буквално слушаше без дъх, а после избухваше“, коментира французин. Според него този концерт показа не само респект към една голяма кариера, но и рядката способност на артист от подобен ранг да продължава да рискува творчески.

ОЩЕ ДЪЛГО В ПАРИЖ ЩЕ ОТЕКВА МУЗИКАТА НА ЛИЛИ...

„Искам да благодаря най-искрено на Лили Иванова за всичко, което ни дари тази вечер. За възможността да преживеем този уникален момент, за енергията, настроението, обичта, с която взриви залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала „Олимпия“, каза посланикът на България в Париж – Радка Балабанова-Рулева.

„С вашата упоритост, с голямото си сърце, с безкомпромисния стремеж към съвършенство, вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме днес“, каза Рулева.

Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, нарече Лили Иванова българската Тина Търнър. Каза, че нито за миг не се е поколебал, че нейното място е в зала, в която са пели Едит Пиаф, The Rolling Stones и The Beatles.

Лили Иванова припомни, че първото ѝ участие в „Олимпия“ е преди 17 години. Водещата на събитието Силвия Лулчева цитира италианска поговорка, според която няма две без три. „Значи ще има и трети концерт“, каза с усмивката актрисата.

Думи на Андрей Арнаудов, съпродуцент на биографичния филм за Лили Иванова, сякаш обобщиха вечерта: „Не помня да съм плакал толкова много, колкото в последните два часа. Този месец, в който се случиха много хубави неща за имиджа на България, най-прекрасното нещо, което може да го завърши, е този 24 май“.

В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“. В официалния сайт на „Олимпия“ певицата бе представена като „най-великата фигура в българската популярна музика“. „Повече от 65 години тя въплъщава страстта и превъзходството на един изключителен артист. Истинска жива легенда, тя е изнесла над 10 000 концерта и е записала над 600 песни, издавайки над 40 самостоятелни албума, повечето от които са платинени“, пише в анонса за концерта. „Нейният уникален глас – едновременно мощен и чувствителен, надхвърля жанровете – поп, шансон и джаз. Символ на елегантност и артистично постоянство, Лили Иванова остава въплъщение на душата на българската песен“, се казва още в представянето.

Същата вечер стана ясно, че актрисата Виолина Доцева е избрана за главната роля във филма „Лили – любовта е живот“, а снимките започват през април.