Александър Везенков е едно от най-големите имена в историята на българския баскетбол! За мнозина той е символ на постоянство, класа и професионализъм – човек, който успя да се наложи на най-високо европейско ниво и да стигне до NBA след години работа, дисциплина и лишения. Снощи той стъпи и на европейския връх след исторически мач за българския спорт! Александър Везенков спечели най-престижния клубен турнир в Европа - Евролигата, след като изведе гръцкия Олимпиакос до триумф във финала срещу Реал Мадрид.

Детството – баскетболът като съдба

Александър Везенков е роден на 6 август 1995 г. в Никозия, Кипър. Баскетболът буквално е част от ДНК-то му. Баща му – Сашо Везенков – е един от известните български баскетболисти от 90-те години и дълго време играе именно в Кипър, дългогодишен изпълнителен директор е и на баскетболния отбор Лукойл Академик. В интервю за FIBA Александър казва: „Баскетболът винаги е бил около мен". Още като дете той расте в зали, тренировки и мачове. За него спортът никога не е бил просто хоби, а естествен начин на живот.

Връзката с баща му – най-важният човек в кариерата му

Една от най-силните теми около живота на Везенков е връзката му с баща му. Сашо Везенков не е просто родител, а човекът, който изгражда характера и отношението му към спорта. В различни интервюта Александър многократно е признавал, че именно баща му го е научил на дисциплина, постоянство и професионално отношение. В разговор пред Eurohoops той казва: „Той беше първият ми треньор". Тази връзка остава изключително силна през годините, дори когато Александър вече е голяма европейска звезда.

Любовният живот – една от най-пазените теми

Александър Везенков е сред българските спортни звезди, които почти никога не коментират интимния си живот публично. През годините периодично се появяват публикации за негови връзки, но самият той много рядко потвърждава или обсъжда подобни теми.

Той има дългогодишна връзка с Никол Елефтериаду, но в средата на март гръцките медии гръмнаха, че звездата на Олимпиакос Александър Везенков и бившата националка по водна топка на Гърция официално са приключили връзката си и двамата са решили да се разделят след почти четири години заедно.

"Двойката беше заедно от 2022 г. и през всичките тези години избягваше светлината на прожекторите, доколкото е възможно, и защитавайки личния си живот", пише гръцкият Вasketvoice.

Според изданието причините са различни житейски приоритети и професионални ангажименти. Везенков продължава да бъде сред най-добрите баскетболисти в Европа, докато Елефтериаду се фокусира върху лични проекти след края на кариерата си през 2024 г., пише сайтът на bTV Sport.

Никол Елефтериаду е сребърна (2018) и бронзова (2024) медалистка от европейски първенства с тима на Гърция. В колекцията си има 9 титли на родината си и 5 Купи на страната с тима на Олимпиакос.

Самотата на професионалния спорт

Една от темите, за които Везенков говори рядко, но честно, е цената на големия спорт. Животът на професионален баскетболист означава постоянни пътувания, лагери, хотели, натиск, физическо изтощение и много малко лично време. В интервю за Olympiacos BC той признава: „Баскетболът е целият ми живот". Това изречение звучи впечатляващо, но всъщност носи и известна тежест. Защото при спортисти като Везенков успехът почти винаги идва за сметка на нормалното ежедневие, свободата и спокойния личен живот.

И макар рядко да говори емоционално публично, ясно се вижда колко важни са за него родителите му, семейната среда и близките хора. В различни интервюта винаги говори с уважение за семейството си и за жертвите, които са направили за кариерата му. Това вероятно е една от причините Везенков да изглежда толкова стабилен психически в сравнение с много други звезди.

Животът в Гърция – повече от втори дом

Най-важният период в кариерата на Везенков безспорно е свързан с Олимпиакос. Именно в Пирея той се превръща в една от най-големите звезди на европейския баскетбол. Феновете на Олимпиакос буквално го обожават, а самият той многократно е говорил с огромна любов за клуба и атмосферата там. В интервю казва: „Тук се чувствам като у дома". Това не е случайно. Годините в Гърция оформят не само кариерата му, но и живота му като човек.

NBA – мечтата, дошла след години чакане

Везенков, който е част от националния отбор на България, е обявен за Спортист на годината на България за 2022 и 2023 г. Играе на позиция тежко крило и е висок 206 см. В края на юни 2017 година е изтеглен в драфта на НБА от Бруклин Нетс под номер 57. През 2021 г. правата му за НБА преминават в Кливланд Кавалиърс.

През лятото на 2022 г. Кливланд обменя правата на Везенков в Сакраменто Кингс. На 1 юли 2023 г. става ясно, че Везенков преминава официално в Сакраменто Кингс като по този начин става вторият българин играл в НБА след Георги Глушков!

Впоследствие на 23 юли 2024 г. става ясно, че се завръща в Олимпиакос.

Завръщането в Европа

След периода в NBA Везенков се завръща в Европа и отново облича екипа на Олимпиакос. Феновете в Гърция посрещат новината почти като завръщане на футболна легенда. Това показва колко силна е връзката му с клуба и града.

Успехите

Сред отличията в кариерата му до момента са:

Олимпиакос - Купа на Гърция: 2022, Лига на Гърция: 2022

Барселона - Суперкупа на Испания: 2015

MVP на евролигата 2024/2025

MVP на Евролигата: 2022/23

MVP на финалите в Гърция 2025

MVP на FIBA 2025

Част от идеалният отбор на Евролигата 2021/2022,[17] 2022/2023,[17] 2023/2024[17]

Най-добър стрелец на Евролигата: 2022/23

А от снощи и... клубен шампион на Европа с Олимпиакос!

„Не знам как се чувствам - и ми се реве, и ми се смее“ – това сподели Везенков след сбъдване на мечтата си, титла от Евролигата.

"Когато започвах с баскетбола, не съм си представял, че ще стигна до този момент. Да, печелех индивидуални награди, но това винаги ми липсваше. Вече мога да спя спокойно“, каза още той.

"Минахме през много трудни моменти. Тази вечер е доказателство, че когато се трудиш и даваш всичко от себе си, накрая винаги има резултати", заяви 31-годишният българин.