Кайли Миноуг разкри, че е водила тайна битка с рак за втори път преди около пет години. Австралийската суперзвезда беше диагностицирана с рак на гърдата през май 2005 г. и премина през лумпектомия и химиотерапия.

Докато публично сподели първата си здравословна криза, в новия документален филм „KYLIE“, излязъл на 19 май, изпълнителката обяви, че е била диагностицирана с рак отново в началото на 2021 г.

„Успях да запазя това за себе си. Не като първия път“, заяви певицата, имайки предвид огромното медийно внимание по онова време. „За щастие се справих. Отново. И всичко е наред. Е, никога не знаеш какво те чака, но поп музиката ме подхранва, страстта ми към музиката е по-силна от всякога“, добави тя.

Кайли Миноуг обясни, че не се е чувствала комфортно да сподели с феновете си за здравословния си проблем, особено след успеха на сингъла ѝ „Padam Padam“ от 2023 г.

„Не се чувствам длъжна да разкажа на целия свят, а всъщност тогава просто не бях в състояние да го направя, защото бях само сянка на себе си. В един момент не исках да излизам от къщи. „Padam Padam“ ми отвори толкова много врати, но в душата си знаех, че ракът не е просто преходна фаза в живота ми. И наистина исках да разкажа какво се е случило, за да мога да го преодолея. През интервютата и при всяка възможност си мислех: „Сега е моментът“, но го запазих за себе си“, каза 57-годишната звезда.

Кайли Миноуг също така сподели, че песента „Story“ от шестнадесетия ѝ студиен албум „Tension“ е посветена именно на този период от живота ѝ.

„Имах нужда от нещо, което да отбележи този период“, добави тя, без да разкрива повече подробности за здравословното си състояние.

Трисерийната документална поредица „KYLIE“ вече се излъчва в стрийминг гиганта Netflix.