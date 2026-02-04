На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака – чиято цел е да повиши информираността за този тип тежки заболявания, тяхната превенция и значението на ранната диагностика.
Денят дава възможност за обединение на хора, организации и здравни институции в борбата срещу едно от най-големите предизвикателства за здравето в световен мащаб. Но той не е само за да напомни за тежестта на болестта, но и вдъхне надежда на пациентите и техните семейства.
Раковите заболявания не правят разлика между звезди и обикновени хора. Много известни личности, независимо от успеха, богатството или начина си на живот, са се сблъсквали с тежката диагноза. Но техните истории имат огромна стойност – те вдъхновяват надежда и показват, че болестта не е присъда. Дори напомнят, че тя е общо човешко предизвикателство, което изисква внимание, знание и съпричастност.
Кайли Миноуг
Австралийската певица научава, че има рак на гърдата през 2005 г. и веднага започва интензивно лечение. За щастие тя успява да пребори болестта, но е споделяла колко трудно е било. „Някои дни изобщо не мисля за това, а другите дни ми напомня физически какво съм преживяла,“ каза Миноуг преди време пред Us Weekly.
Синтия Никсън
Актрисата от „Сексът и градът“ е диагностицирана с рак на гърдата по време на рутинна мамография през 2006 г., но обявява публично новината едва две години по-късно. Днес, когато заболяването ѝ е в ремисия, Никсън е посланик на организации, посветени на борбата с рака.
Гордън Рамзи
Неотдавна британският известен готвач сподели, че е преминал процедура за лечение на рак на кожата. „Благодарен съм и изключително признателен на невероятния лекарски екип за бързата им реакция при премахването на базално-клетъчния карцином“, написа Гордън в Instagram през август 2025 г. И призовава всички да не забравят слънцезащитния си крем – толкова важен за превенцията на подобна диагноза.
Кристина Апългейт
След като е диагностицирана с рак на гърдата през 2008 г., Апългейт преминава през двойна мастектомия. Още следващата година актрисата основава фондацията Right Action, която подпомага финансово жени, желаещи да прибегнат до процедурата „Това ми спаси живота, и искам да дам нещо в замяна,“ каза тя пред Us Weekly.
Джейн Фонда
Актрисата разкри през септември 2022 г., че е диагностицирана с неходжкинов лимфом, а само три месеца по-късно съобщи добрата новина, че е в ремисия. „Чувствам се благословена и щастлива,“ написа тогава Фонда в социалните мрежи. „Благодаря на всички вас, моите фенове, които се молихте за мен и изпращахте добри мисли.“
Хю Джакман
Актьорът сподели, че е лекуван от базално-клетъчен карцином – вид рак на кожата, през 2013 и 2015 г. След втория път той предупреди последователите си в социалните мрежи за важността на профилактиката. „Благодарение на честите проверки и невероятните лекари, днес вече всичко е наред. Носете слънцезащитен крем“, заяви Джакман.
Марша Крос
Актрисата от „Отчаяни съпруги“ разкри на последователите си в своя Instagram профил в края на 2018 г., че е преминала през раково заболяване и възстановява косата си. Три дни по-късно тя обясни, че е победила рак на ануса и че е щастлива най-накрая да сподели историята си. „След като излях душата си, се почувствах освободена и напълно себе си,“ написа тя.
Шарън Озбърн
MTV продължи да снима Шарън за риалити шоуто "Семейство Озбърн" дори след като е диагностицирана с рак на дебелото черво през 2002 г. (който по-късно се разпространява до лимфните възли). Срещу прогноза за оцеляване от 33%, тя побеждава болестта. Две години по-късно водещата основава Sharon Osbourne Colon Cancer Program в Лос Анджелис.
София Вергара
Звездата от „Модерно семейство“ е диагностицирана с рак на щитовидната жлеза през 2002 г. „Когато си оцелял от рак, приоритетите в живота ти се променят,“ казва актрисата, която днес е в ремисия, пред Extra. Съветът ѝ към хора, които все още се борят с болестта: „Живейте ден за ден и се опитайте да не мислите твърде много за това.“
Робърт Де Ниро
Големият актьор е диагностициран с рак на простатата през 2003 г. - същото заболяване, което отнема живота на баща му десет години по-рано. Само година по-късно, през 2004, Де Ниро обявява, че е в ремисия.
Колко важена е превенцията и редовният самопреглед при жените и диагностицирането на рака на гърдата - във видеото:
