Тази година някои от най-обичаните имена в киното, музиката, модата и спорта празнуват важен юбилей - 30-ият си рожден ден. Това е възрастта, в която много от тях вече имат цели, постижения и истории, които вдъхновяват милиони.

Вижте кои са големите имена, родени през 1996 година, които ще отбележат този важен етап от живота си през 2026 г.

Звездите, които навършват 30



Една от най-талантливите актриси на своето поколение, Флорънс Пю, която отпразнува 30-ия си рожден ден на 3 януари, вече има номинации за оскар и признание за роли в „Lady Macbeth“, „Midsommar“ и „Dune: Part Two“. Тя се утвърди като актриса, която не се страхува да играе сложни и провокативни персонажи.

Снимка: Getty Images

Световно известна с ролята си на Санса Старк в „Игра на тронове“, Софи Търнър е сред актрисите, които израснаха пред очите на публиката и продължиха да развиват кариерата си в киното и телевизията. Тя отбелязва рождения си ден на 21 февруари.

Хадид е една от най-известните супермодели на нашето време, като отбелязва успехи на най-големите модни подиуми и кампании по целия свят. Често я виждаме в различни кройки и стилове, което напълно доказва нейната универсална харизма.

Снимка: Getty Images

Актрисата определено е изградила образа на една от най-влиятелните млади звезди, която има множество таланти - освен актриса, тя е отлична певица и любима модна икона на интернет пространството. Заедно с годеника ѝ и колега Том Холанд са родени в една и съща година, като Зендая има рожден ден на 1 септември.

Британският актьор, прочул се с ролята на Спайдърмен в кинематографичната вселена на Marvel, ще отпразнува своя 30-ти рожден ден на 1 юни тази година. От „Billy Elliot“ до абсолютни блокбъстъри, Холанд продължава да впечатлява с динамични роли и неизчерпаем чар. Той и половинката му, Зендая, бързо се превърнаха в една от най-обсъжданите холивудски двойки през последните години.

Българската певица, автор на песни, актриса и художничка Мила Роберт дълго време е част от музикалната сцена у нас, като несъмнено набира все повече популярност и симпатии от световната публика.

Снимка: Instagram.com/mila_robert/

Родена на 6 септември, тя съчетава в работата си музика, визуално изкуство и лична стилистика.

Актрисата, която привлече вниманието с ролите си в „The Queen’s Gambit“, „The Witch“ и редица други хитови филми, е сред най-търсените млади таланти в Холивуд. Тя е родена на 16 април 1996 г. Нейният стил и присъствие на червения килим са обект на безброй модни анализи.

Казанова е едно от „Златните момичета“ на България в художествената гимнастика. На олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. тя и българският ансамбъл по художествена гимнастика спечелиха бронзов медал в груповия многобой, след като влезе в отбора в последния момент като заместник-състезателка след инцидента с титулярна състезателка - Цветелина Стоянова. След Олимпиадата тя прекрати състезателната си кариера.

Любомира започва да се занимава с художествена гимнастика на 4-годишна възраст и е и европейска медалистка (бронз на 6 бухалки/2 обръча) от 2016 г. като част от ансамбъла.

30-ия си рожден ден ще отбележи на 23 май тази година.

Снимка: Любомира Казанова, личен архив

Един от най-успешните български футболисти на своето поколение, Кирил Десподов носи националния екип и играе в чуждестранни клубове като PAOK. Той е многократен „Футболист на годината“ в България - общо 5 пъти (за 2018, 2021, 2022, 2023 и 2024 г.). Така се изравнява по брой награди с легендата Христо Стоичков. Единственият български футболист с повече отличия е Димитър Бербатов, който е бил избран „Футболист на годината“ 7 пъти.

Десподов е роден на 11 ноември 1996 г.

