Супермоделът Бела Хадид и приятелят ѝ Адам Бануелос официално са сложили край на връзката си след 2 години, изпълнени с любов, съобщи "People". Според информацията, моделката се опитва да остане позитивна и да се разсейва с работа, като прекарва време със своите близки приятели, докато преживява раздялата.

Всяка приказка си има край

Двамата започват да се срещат през октомври 2023 г. и от този момент не спират да споделят с фенове лични моменти от живота им заедно в социалните мрежи. През декември те присъстваха заедно на събитие в Далас, свързано с марката, създадена от Хадид - Orebella, а на кадрите изглеждаха повече от щастливи. Какво се е случило след това - можем само да гадаем.

Снимка: Instagram/Getty

Изглежда, че Адам Бануелос също е бил романтик. Припомняме, че той публично коментира тяхната романтична връзка през октомври в Инстаграм профила си, като сподели снимки от годишнината им и рождения ден на Хадид. Усмихнати и сплотени, двамата излъчваха любов и отдаденост.

"Глътка свеж въздух"

В интервю за British Vogue от май 2025 г. Бела Хадид разказа как са се срещнали, след като тя се мести в Тексас по лични причини, и как Адам първоначално не е знаел коя е тя, нещо което моделката нарича „глътка свеж въздух“.

Връщаме лентата още по-назад и припомняме, че през март 2024 г. Хадид подкрепи любимия си като присъстваше на събитието The American Performance Horseman на Teton Ridge, където наблюдаваше участието на своя партньор. На заснетите емоционални кадри, двамата бяха прегърнати и сякаш "по-влюбени от всякога". Въпреки красивите моменти и силните чувства, за съжаление моделката и Адам Бануелос не успяха да запазят си синхрона помежду си и пътищата им се разделиха.

Към момента Бела Хадид се е фокусирала върху работата и промотира най-новата си актьорска роля в "The Beauty" на Райън Мърфи, в който участват още Ащън Къчър, Антъни Рамос и Джереми Поуп.

