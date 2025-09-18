Супермоделът Бела Хадид е приета в болнично заведение. Тя преминава през нов етап от битката си със здравословни проблеми, които я съпътстват от години.

Новината стана публична, след като самата тя публикува снимки от болничното легло в своя Instagram профил. Близки, приятели и последователи на Хадид веднага показаха внимание и загриженост.

Причината за престоя на Бела в болница е свързана с хроничната борба с болестта на Лайм или по-разпространена като Лаймска болест, диагностицирана още през 2012 година. Това заболяване често води до изтощение и болки, които влияят на ежедневието й. Въпреки трудностите, Хадид продължава да бъде символ на сила и открито говори за предизвикателствата, през които преминава.

Бела Хадид с Лаймска болест

Суперзвездата, заедно със своята майка Йоланда и брат си Ануар, е диагностицирана с Лаймска болест още през 2012 година. За първи път това става публично известно три години по-късно, когато Йоланда разкрива пред публика на благотворително събитие за Global Lyme Alliance, че семейството й се бори с тежките последици от заболяването. Оттогава Белла неведнъж е говорила за трудностите, през които преминава, и за невидимите симптоми, които често остават скрити за околните.

Какво е Лаймска болест?

Бактериална инфекция

Пренася се чрез ухапване от заразени кърлежи

Сред най-честите прояви са силна умора, болки в ставите и мускулите, главоболия и т.нар. „brain fog“ – замъглено съзнание и проблеми с концентрацията. Макар при ранно откриване да се поддава на антибиотично лечение, хроничните форми, каквато е при Белла Хадид, могат да продължат години наред и да изискват постоянна медицинска грижа.

