Бела Хадид продължава да се бори с хронично заболяване. 29-годишната моделка е диагностицирана с Лаймска болест през 2012 г., на 16-годишна възраст, като през последните няколко години тя говори по-открито за диагнозата.

Хадид сподели две публикации, свързани с борбата ѝ с Лаймската болест, в своите Instagram Stories на 14 ноември. Първата, меме, което гласеше: „Когато си с хронично заболяване и някой ти каже „винаги ти има нещо“да... може да се каже, че болестта е... хронична“.

Във втората публикация, повторно споделяна от инфлуенсърката Александра Уайлдсън за „дуализма“ на хроничните заболявания, Хадид говори открито за своята „тревожност, свързана със здравето“.

„Тревожността, свързана със здравето е толкова истинска“, написа Бела под публикацията на инфлунсърката, споделила мислите си. „Благодаря ви, че събрахте всяка една от моите мисли и ежедневни ситуации в едно движение. Истината!“

Хадид се бори със здравето си по-сериозно през последните месеци. През септември тя сподели снимки от болнично легло.

На снимките Хадид може да се види свързана с интравенозни системи.

„Съжалявам, че винаги си казвам „изчезвам“. Обичам ви, хора“, написа Хадид в надписа в Instagram.

Няколко дни по-късно тя сподели снимки, на които ходи на бягаща пътека, в „първия си ден във фитнеса от дълго време.

„Просто ходя, но все пак! Възстановявам си издръжливостта“, написа тя.

Малко след посещението си в болницата, Бела дефилира по подиума за Saint Lauren по време на Седмицата на модата в Париж. През същия месец, майка ѝ Йоланда сподели своята „безпомощност“, виждайки как Бела „се бори мълчаливо“.

„Както ще разберете, да гледам как моята Бела как се бори мълчаливо разкъса най-дълбоката сърцевина на безнадеждност в мен“, написа Йоланда в Instagram. Тя похвали силата на дъщеря си, наричайки я „воин“ и описа преживяването като „непознат ад“.

Месец по-късно, през октомври тази година, Бела излезе и на подиума на популярния бранд за бельо Victoria’s Secret. По време на дефилето си тя изглеждаше изморена или по-скоро сякаш всеки момент ще припадне.

Това ѝ донесе множество критики в мрежите, като някои започнаха да коментират как тя е загубила своя хъс и вече „ѝ е минало времето“. Феновете ѝ изразиха сериозно притеснение за здравето ѝ, но няколко дни след ревюто, моделката написа в Instagram, че по време на дефилето си е била неразположена и не е имала достатъчно сила да носи тежките крила.

Какво е ежедневието на един човек, който страда от рядка болест - вижте в следващото видео.

