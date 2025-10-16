След сензационното завръщане миналата година, Victoria's Secret отново заблестя на модния подиум със своите звездни модели. Само за една вечер, гигантът в бельото отново излъчи своя моден спектакъл с целия блясък, искри и извивки, които очаквахме, на живо от Ню Йорк.

Под творческото ръководство на Адам Селман, модното ревю на Victoria's Secret през 2025 г. беше рекламирано като „голямо, пищно и игриво“.

На фона на изпълненията на TWICE, Karol G, Миси Елиът и Мадисън Бийр, шоуто беше славна сблъсък на носталгия и нова енергия.

Ветерани като Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Барбара Палвин, Лиу Уен, Бехати Принслу, Джоан Смолс, Даутцен Крус и Кандис Суанепул се завърнаха, за да си възвърнат крилата, придружени от нова гвардия от музи, включително Бела и Джиджи Хадид, Анок Яй, Палома Елсесер, Имаан Хамам, Ашли Греъм , Алекс Консани и други.

Дебютите включваха актрисата от "Euphoria" Барби Ферейра, звездата на женската национална баскетболна асоциация Анхел Рийз, олимпийската златна медалистка Суни Лий и Емили Ратайковски. Дългогодишният ангел Жасмин Тукс дори откри шоуто, сияеща с бебешкото си коремче, в момент, който сякаш затвори кръга.

Изминаха шест години, откакто модният подиум потъна в мрак сред скандали и разследвания, но възраждането е различно, с много по-голямо разнообразие в програмата. Ето кои са най-добрите и най-смелите визии от шоуто.

Подиумът на модното ревю на Victoria's Secret 2025

Моделите дефилираха с класическото излъчване на бранда - красиви прически с ефирни вълни и секси обем, големи "ангелски" крила, които са характерни за шоуто по бельо, както и бляскавите визии на всяка една от участничките.

Модното ревю на Victoria's Secret се завърна за втора година и сега е по-голямо и по-дръзко от всякога.

След паузата си през 2019 г., дължаща се на негативни реакции към приобщаването и остарялата марка, шоуто претърпя голяма еволюция, възприемайки многообразието и въвеждайки нова ера на позитивно отношение към тялото.

Тазгодишното шоу, излъчвано на живо от Steiner Studios в Бруклин, не е просто спектакъл на подиума - това е пълноценно модно преживяване, допълнено със звездна програма и бляскав розов килим.

Водещи на тържествата преди ревюто са стилистът на знаменитости Лоу Роуч и модната журналистка Зана Раси, които внасят сериозен моден авторитет в събитието.

