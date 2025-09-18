Анок Яй, наричана "новата Наоми Кембъл", е най-високоплатената моделка в света. Красавицата, родена в Кайро, с южносудански произход, е в света на модата от едва осем години, а вече се конкурира с едни от най-известните лица на подиумите.

Супермоделът, често определяна като "Черната красавица", продължава да привлича погледи не само на подиума, но и в класациите за заплащане в модната индустрия. Според множество онлайн източници, тя печели изумителните 15 000 долара на час за работата си. Една фотосесия би могла да бъде заплатена двойно или тройно, взависимост от времето, което е прекарала пред обектива.

Коя е Анок Яй?

Анок Яй е южносуданско-американска супермоделка, родена на 20 декември 1997 г. в Кайро, Египет. Семейството ѝ бяга от гражданската война в Судан и се установява в Манчестър, Ню Хемпшър, когато тя е едва на две години.

Тя завършва Manchester High School West и учи биохимия в Plymouth State University, като първоначално възнамерява да стане лекар.

През 2017 г., по време на събитие в Howard University, фотографът Стивън Хол я заснема, а снимката му бързо става вирусна в социалните мрежи. Това привлича вниманието на модни агенции и тя подписва с Next Model Management. Само четири месеца по-късно, през 2018 г., тя става първата моделка от Судан, която открива шоу на Prada, като това я поставя сред най-значимите фигури в модната индустрия. Освен това става втората чернокожа жена, която някога открива шоу на същата марка.

През 2023 г. Яй е обявена за Модел на годината от Models.com, както от индустриалните професионалисти, така и от читателите.

През 2024 г. тя участва в Мет Гала, облечена в облекло, украсено с 98 000 кристала Swarovski, което я поставя сред най-забележителните визии на събитието.

Яй е известна със своето присъствие на подиума, като е работила за марки като Versace, Louis Vuitton, Fendi, Burberry и Max Mara. Тя е била лице на кампании за Nike, Estée Lauder, Tiffany & Co. и Alexander Wang. Нейни снимки са публикувани на кориците на международни издания на Vogue, W Magazine, i-D, Harper's Bazaar и други.

Яй използва своята платформа, за да вдъхновява младите жени, особено тези с тъмна кожа, да се гордеят със своята идентичност и да се изразяват свободно. Тя активно се бори срещу расизма и социалната тревожност, като споделя своя път към успеха и самоутвърждаване.

Днес тя е една от най-влиятелните и търсени модели в света, известна със своето уникално присъствие и ангажимент към разнообразието и приобщаване в модната индустрия.

