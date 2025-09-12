Да съчетаеш майчинството и професионалните изяви на подиума е предизвикателство, но и истинско вдъхновение. Това доказа „Мис Свят България“ 2017 – Вероника Стефанова, която тази година впечатли публиката на Mediterranean Fashion Week, дефилирайки заедно със своето 4-месечно бебе – дъщеричката ѝ Амелия.

„Когато получих поканата от организаторката Мариана Мичели, първата ми мисъл беше как ще оставя бебето толкова малко, още повече, че е на кърма. Но взех решение да я взема с мен – не исках да прекъсвам кърменето и исках да съчетая професионалния и личния си живот по най-добрия начин,“ споделя Вероника пред Ladyzone.bg часове, след като се върна от Италия.

Идеята за съвместното излизане на подиума се ражда заедно с дизайнерката Ради Лазарова, с която моделката обсъжда възможността да закрият дефилето по нестандартен и емоционален начин. Така Амели става най-малката „звезда“ на модната седмица.

Снимка: Личен архив

„Миналата година бях бременна, а сега всички в Италия се вълнуваха, че ще видят бебето. Целият екип беше изключително подкрепящ – помагаха ми, за да мога спокойно да изляза на подиума,“ разказва тя.

С нея пътува и личната ѝ фризьорка Сохейла, която през цялото време е до малката Амели, докато Вероника дефилира. „След всяко шоу веднага си я взимах, ставах нощем да кърмя, сутрин започвах с къпането и обличането ѝ – беше истински вълнуващ екшън, но и много щастлив момент от живота ми,“ признава моделът.

Публиката също е възхитена – в Лече хората казват, че именно бебето е било „звездата на вечерта“, а в Таранто дизайнер лично обявява Амелия за „звездата на модната седмица“. Един от най-известните фотографи в Италия дори публикува снимка на момиченцето в социалните мрежи със заглавие “The Star Was Born”.

Снимка: Личен архив

„За мен, като майка и човек, който толкова години дефилира в Италия и е отворил врати за други български дизайнери, фризьори, гримьори, беше изключително вълнуващо и гордо да чуя тези суперлативи за детето си. Да се гордееш с колеги е прекрасно, но да чуеш такива думи за собственото си дете – това е нещо велико и неописуемо“, заяви Вероника за Ladyzone.bg.

Освен трогателната поява с дъщеря си, Вероника печели и още едно признание – наградата за най-добър модел. Това е третата ѝ награда в Италия – постижение, с което тя се гордее особено, защото конкуренцията е огромна, а на подиума излизат момичета от цял свят.

Снимка: Личен архив

„Гордея се, че съм първата българка с три отличия и че тази година именно България звучеше сред имената на модната седмица,“ казва тя с усмивка.

Вижте във видеото какво споделиха "Мис Свят България" 2024 и "Мис Вселена България" 2024:

