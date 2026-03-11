Тя завладя сърцата ни като дете, а днес се завръща по-силна, по-зряла и влюбена. Тази събота (14 март) в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV, Крисия отваря душата си пред Александра Сърчаджиева за всичко, което остана скрито от камерите през годините.

Крисия и Никола Цолов

Една от най-коментираните теми около певицата напоследък е нейната връзка със състезателя от Формула 2 – Никола Цолов. Пред водещата Алекс Сърчаджиева Крисия ще разкрие как е започнала тяхната приказка и защо нарича Никола „Слънцето на живота си“. Феновете ще разберат от първо лице как се поддържа огънят между две успешни кариери и стотици километри разстояние, както и дали двамата вече кроят планове за общ дом.

Цената на славата: Лишения и самостоятелност

Популярността на 9-годишна възраст е тежък товар, който малцина успяват да носят с достойнство. Крисия ще се върне назад към детството си, за да разкаже за моментите, в които е трябвало сама да бори битови проблеми, да се учи да готви и дори да пести средства, за да поддържа мечтите си. Днес тя е независим артист и сама продуцира своята кариера – решение, което носи колкото свобода, толкова и огромни предизвикателства.

Скръбта и новото начало

В едно от най-личните си интервюта Крисия няма да подмине и темата за най-голямата си болка – загубата на своя баща. Как се продължава напред след такъв удар и кой ѝ дава сили в най-тъмните моменти? Отговорите предстоят тази събота от 17:00 ч.

