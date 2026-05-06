Къдравият красавец в "Ергенът" 5 - Марин, по който всички полудяха, сега се намира в особено сложна ситуация. Той е раздвоен между Михаела и Любомира, но коя от двете ще избере?

Още от самото начало, Марин беше насочен към Михаела и дори първата му целувка в предаването беше с нея, но сега изглежда нещата са различни. С появата на Любомира чувствата на къдрокосия ерген съвсем се объркаха. А Мишето изобщо не е доволна от този факт, тъй като Марин побърза да й сподели, че се е целувал с Любомира...

Сега синеоката участничка и Марин имаха възможност да останат насаме и да си кажат някои важни неща. По всичко си личи, че привличането е взаимно и химията между тях е видима, но дали е достатъчна?





Любомира признава, че е леко притеснена и изпитва страх, но пък от друга страна се надява, че нещата съвсем скоро ще се изяснят и развият, така както трябва. Тя дори споделя, че случващото се отваря стари нейни травми от минали преживявания, но всячески се опитва да не действа спрямо страха.

"Страховете винаги ще са там, но въпроса е какво поле за изява им даваме", категоричен е Марин

В разговорите им, двамата все повече скъсяват дистанцията помежду си и си личи, че се чувстват комфортно един с друг. Къде остава Михаела в цялата тази ситуация - тепърва предстои да гледаме и да разберем.