Драматичен обрат разтърси „Ергенът“ 5, след като Илияна проведе емоционален разговор с продуцента на романтичното риалити. След отпадането на Стоян по време на Церемонията на жълтата роза, участничката признава, че е осъзнала истинските си чувства – и че решението ѝ е било грешка.

Още в началото на разговора Илияна прави болезнено признание: „С тръгването на Стоян си тръгнах и аз. Физически не, но по всякакъв друг начин, да.“

Тя обяснява, че след церемонията е започнала да усеща как емоциите, които дълго е потискала, излизат наяве. По думите ѝ именно страхът от любовта я е накарал да избяга от чувствата си.

„Може би ми беше страх от това, което изпитвам. И го потисках в себе си дълго време“, казва Илияна. Малко по-късно тя стига и до най-силното си признание: „Очевидно е вече за мен, което е най-важното, че съм влюбена.“

В разговора продуцентът директно я пита дали предаването е приключило за нея след отпадането на Стоян, а Илияна без колебание отговаря, че е точно така.

Тя признава още, че цял живот е бягала от подобни емоции: „Страх ме е да бъда наранена.“ Именно затова е избрала по-сигурния за нея вариант, вместо да последва сърцето си.

Най-големият обрат идва, когато продуцентът разкрива, че Стоян все още е на път към България и има шанс да бъде върнат обратно в Шри Ланка. Оказва се, че той вече лети към Истанбул, откъдето трябва да се прибере в София. Продуцентът обещава да опита да се свърже с него и да му предложи да се върне обратно в имението на „Ергенът“.

Преди това обаче Илияна трябва да вземе още едно трудно решение – да сложи край на отношенията си с Гатев. След въпрос дали иска той да отпадне от формата, тя отговаря със съгласие.

В един от най-емоционалните моменти Илияна се обръща директно към камерата с послание към Стоян:

„Искам да ти кажа, че винаги съм ти вярвала.“

А след това добавя и думите, които вероятно ще се превърнат в една от най-запомнящите се реплики на сезона: „Повярвай ми и ти сега, като ти кажа, че ми липсваш.“

