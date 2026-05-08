В епизод 38 на най-романтичното риалити в българския ефир се разигра най-напрегнатата и дългоочаквана церемония - тази на жълтата роза. В четвъртък вечер в „Ергенът“ всичко беше в ръцете на момичетата. Развоят на събитията в предаването бе меко казано драматичен, а емоциите достигнаха точка на кипене, когато стана ясно, че ергенът Стоян Димов трябва да напусне...

До този прецедент се стигна след като брокерът на недвижими имоти ясно заяви, че е влюбен в Илияна и желае само и единствено нейната жълта роза. С думите „Избирам да дам моята жълта роза на човек, който би ме видял и харесал заради самата мен, а не заради идеята за мен“, 24 годишната плевенчанка реши да продължи в предаването, борейки се за сърцето на Георги Гатев.

Краят на напрежението в любовния триъгълник се оказа край и за участието на Стоян. След поредица от събития, довели до „ергенски отпуск“ и търсене на себе си, пловдивчанинът получи най-тежкия удар – остана сам, без дама, която проявява романтичен интерес към него. Същата вечер той пое обратно към София.

Той не пропусна да си вземе довиждане и със своя приятел и конкурент - Марин и разбира се, с Георги Гатев. Въпреки че Стоян влезе в предаването да търси любов, той откри приятелство в лицето на един от своите „съперници“- Марин, както и в лицата на някои от момичетата.

30-годишният пловдивчанин не пропусна да сподели в своя Instagram профил за емоциите около своето напускане на формата. В своите Stories той написа под снимка, на която се здрависва с Марин:

„Наистина се опитах да бъда себе си, защото това е най-ценното, което можем да дадем.“

Последва и още един кадър от епизода, в който той вече е с гръб към камерите и официално напуска имението, след като не получи роза от своята фаворитка.

