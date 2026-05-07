Напрежението в имението на „Ергенът“ продължава да расте, а емоциите започват все по-трудно да се прикриват, особено с наближаването на дългоочакваната церемония на жълтата роза. В един от най-искрените разговори тази вечер Доника решава да дръпне Стоян настрани, след като забелязва, че той е необичайно мълчалив и замислен.

Още в началото тя признава, че погледът му я е притеснил и че поведението му е било достатъчно красноречиво, за да разбере, че нещо се случва. Според нея Стоян е изглеждал разсеян и сякаш мислите му са били на друго място през цялата вечер.

Макар той да опитва да омаловажи ситуацията и да уверява, че е добре, Доника не остава убедена. Тя усеща промяната в настроението му и дори му казва, че не е свикнала да го вижда толкова сериозен и затворен в себе си.

Разговорът постепенно преминава към по-емоционална тема, след като Доника признава, че Стоян я е разчувствал по-рано вечерта. Тя споделя, че за пръв път е почувствала как той я допуска истински близо до себе си и до емоциите си. Именно това я кара още повече да се тревожи за състоянието му.

От своя страна Стоян остава лаконичен, но поведението му подсказва, че напрежението в имението и предстоящите решения тежат сериозно върху него. Дори Доника допуска, че вечерта може да донесе неочаквани обрати.

Според нея Стоян се опитва да прикрие вътрешните си терзания, но без особен успех. Тя вярва, че зад спокойното му поведение всъщност се крие сериозно притеснение.

