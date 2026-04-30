Нов епизод на "Ергенът", нови вълнуващи преживявания и емоции! Този път нещата изглеждаха буквално като напрегната сцена от уестърн. Точно така протече срещата между Стоян, който се завърна в имението в Шри Ланка, и новия ерген - Георги Гатев. Напрежението беше толкова високо, че феновете очакваха някой да извади пистолет от кобура.

Когато двама мъже се борят за една и съща жена! Това е ситуацията, която противопоставя Стоян и Гатев. Докато първият напусна временно имението, за да пренареди приоритетите си и да си почине емоционално, вторият влезе с твърда заявка за сърцето на едно от момичетата. Проблемът? И двамата искат едно и също момиче - Илияна.

"Аз съм човек, който не се бута насила никъде и никога!" Това са категоричните думи на Георги Гатев при срещата им. Докато Стоян липсваше, Гатев не само прикова вниманието на доста момичета върху себе си, но успя да заведе Илияна на романтична вечеря и да я целуне: "Тя ми каза, че не съм аз причината да преустанови отношенията си с теб. Исках да се убедя дали е двустранно и се убедих, че е така!"

Макар очевидно да са един срещу друг, и двамата са на едно мнение по въпроса, че няма да се борят един с друг.

"Ситуацията със сигурност не е приятна!" - категоричен е Стоян, но не вярва, че Гатев и Илияна са се целували. Той е категоричен, че не изпитва емоции към никое друго момиче и иска само Илияна.

Вълнуваща среща за Елеонора – с майката и брата на Крис. Тя вече ги е виждала, но този път ще се срещне с тях в ролята на избраницата. Има ли напрежение?

Крис усеща, че Елеонора е притеснена, затова я посреща и я води на близките си. Оказава се, че притесненията са били ненужни. Майката на Крис признава:

„Когато те видях, казах си, че ти си човекът на Крис.“

„Веднага те усетихме на срещите“ – потвърждава и брат му.

„Явно си го имаме този клик от началото“ – обобщава Елеонора.

И въпреки че някои неща са били сякаш ясни от началото, има нещо, което Елеонора не знае за семейството на Крис. То е много различно от нейното собствено.

Майка му и баща му са заедно от повече от 35 г. Познават се от ученици.

„Аз обичам моя съпруг такъв, какъвто съм го приела първия път – с недостатъци и плюсове. Надявам се ти и Крис да бъдете точно такива.“

За разлика от родителите на Крис, тези на Елеонора са разделени.

Михаела и още 3 момичета от "Ергенът" са избрани да се срещнат с най-добрия приятел на Марин. Освен че ще пият коктейли, той ще му даде съвет за държанието му към тях.

Михаела получава ценен съвет от Иво – да поеме щафетата. Той има и едно искрено признание за нея. Оказва се, че тя е негова фаворитка още от началото.

Пламена споделя, че общуват с лекота и имат много общи теми с Марин. Не е притеснена, но е с ясната идея, че има по-установени оношения между Марин и друго момиче

Любомира пък признава, че е била изтормозена след предишния сезон на „Ергенът“, в който си тръгна с Виктор.

„Психически тормоз. Хейт. Първоначално не е исках да идвам,но аз съм пример за човек, който може да изпита истински емоции в такова приключение и то да ти промени живота.“

Участниците в "Ергенът" дават всичко от себе си да открият любовта, а докато това се случва, неизменно успяват да забавляват зрителите неимоверно. Епизодите кипят от пиперливи изрази, които учудват и разсмиват. Това са култовите и често неочаквани изказвания на участниците от епизод 33.

