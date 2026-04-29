"Ергенът" като напрегната сцена от уестърн. Точно така протече срещата между Стоян, който се завърна в имението в Шри Ланка, и новия ерген - Георги Гатев. Напрежението беше толкова високо, че феновете очакваха някой да извади пистолет от кобура.

Срещата на Стоян и Гатев

Когато двама мъже се борят за една и съща жена! Това е ситуацията, която противопоставя Стоян и Гатев. Докато първият напусна временно имението, за да пренареди приоритетите си и да си почине емоционално, вторият влезе с твърда заявка за сърцето на едно от момичетата. Проблемът? И двамата искат едно и също момиче - Илияна.

Снимка: Филип Станчев

"Аз съм човек, който не се бута насила никъде и никога!" Това са категоричните думи на Георги Гатев при срещата им. Докато Стоян липсваше, Гатев не само прикова вниманието на доста момичета върху себе си, но успя да заведе Илияна на романтична вечеря и да я целуне.

"Тя ми каза, че не съм аз причината да преустанови отношенията си с теб. Исках да се убедя дали е двустранно и се убедих, че е така!"

Макар очевидно да са един срещу друг, и двамата са на едно мнение по въпроса, че няма да се борят един с друг.

"Ситуацията със сигурност не е приятна!" - категоричен е Стоян, но не вярва, че Гатев и Илияна са се целували. Той е категоричен, че не изпитва емоции към никое друго момиче и иска само Илияна.

