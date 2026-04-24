Отказани рози, една рокля, която разкрива всичко, целувката, която чакаха всички - но не и Стоян! Епизод 9 на "Ергенът под лупа и муцунка" с Вики и Уиски е тук. В него ви очакват точни и сочни коментари на последните епизоди на най-романтиното риалити в ефира на bTV от бившата "ергенка" Виктория Асенова и нейното кученце Уиски.

Вики се завърна от Истанбул, защото, както сама каза, и тя си направи почивка, като Стоян. В Турция тя се натъкна на най-известния продавач на кестени, който стана сензация в ТикТок, заради спечатляващото си поведение на Босфора. Дали това е било любов от пръв поглед, или само вкусни кестени - предстои да разберем. Но коментарите със сигурност са тук и сега.

"Правя евала на тези момичета да изберат себе си и да не се борят за съцето на Крис, защото той отдавна избра фалшивата Елеонора. За мен и Уиски ти си фалшива. За мен това ще завърши с даден пръстен, много обещания и разбито сърце!"

Така Вики коментира прецедента, при който 4 момичета сами пожелаха да напускат "Ергена", като повечето от тях отказаха предложена роза от Крис. За Елеонора това е отказ от тяхна страна да се борят. За Вики обаче истината е друга. Гледайте цялото видео.

"Гатев и целувката му с Илияна. Прибързана ли беше, на Илияна хареса ли й, или просто разбра, че ще идва семейството на Стоян? Гатев, мойто момче, за момента ти се справяш много добре! Той е едно много добро момче, към което има висок женски интерес."

"Симона върна роза от Крис, а толкова не понася Стоян, че реши да говори с него. Надявам се той този път да бъде умен и да не й дава роза!"



Вики е в очкаване какво ще се случи, когато Стоян се върне в имението и продължава да вярва в съществуането на истинската любов. Независимо дали тя е към другия, или към себе си. Гледайте цялото.

