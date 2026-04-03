"Доника, аз обичам кучето си повече и от семейството си, това не значи, че не казвам на близките си, че ги обичам. Уиски ми е на пиедестал, но това не значи, че съм психопатка!"

Епизод 6 на "Ергенът под лупа и муцунка" с Вики и Уиски е тук. В него ви очакват точни и сочни коментари на последните епизоди на най-романтиното риалити в ефира на bTV от бившата "ергенка" и нейното кученце.

Поредният епизод на "Ергенът" постави основите на голям скандал. Доника изрази мнение относно решението на Елеонора да няма деца, но да помага на кучета. Припомняме, че Доника е психолог и работи в агенция за международно осиновяване.

"Елеонора, спасителката, решава, че не иска да има деца, защото сме в много смутни времена и ще спасяваме само кучета. Само да кажа, че хората, които имат повече емпатия към животни и кучета, отколкото към хора, са си чисти психопати!"

Виктория отговори на това мнение с коментар. Вижте във видеото.

Когато трябва да избираш между 2 или повече жени, също не е лесно. Пред такъв избор е изправен Марин, който има своите флиртове с Михаела, Алия, а вече има специфични отношение с Любомира, Пламена и Елизабет.

Предизвикахме Уиски да изрази и своето мнение. Любомира или Михаела избра чаровното кученце за партньорка на Марин - гледайте във видеото.

