"Вече имаме 2 тъпи свалки в "Ергенът"! Едната беше - "Може ли да ми помиришеш якичката?", другата - "Ще ти оближа пръстчето, да ти опитам скаридката!" Моля ви, мъже, това не го правете на първа среща - не облизвайте пръстчета, не облизвайте скаридки! просто бъдете естествени! Ако ядем ребърца, ще захапеш ли кокалчето?"
Епизод 5 на "Ергенът под лупа и муцунка" с Вики и Уиски е тук. В него ви очакват точни и сочни коментари на последните епизоди на най-романтиното риалити в ефира на bTV от бившата "ергенка" и нейното кученце.
Този път Вики избухва с рими, а Уиски - пее. Изгледайте видеото, за да разберете на кого му се получава по-добре.
- "Стояне, започваш да ставаш велик инфлуенсър! Ще се развиеш повече от най-големите инфлуенсъри в България. Може би ще стигнеш Алекс Богданска и Николета Лозанова. Ти ще си тяхната мъжка версия, човек. Аз вярвам в теб!"
- "Пламена се отказа от Стоян и вече е новото клинично проучване на Марин!"
- "Марин е тоталният пример как трябва да се държи един ерген. Могат да се учат от него от предните 4 сезона. Не знам дали си чел мемоарите на "Ергенът", или ти е помогнал Chat GPT, но си 10 от 10. И малко мачо... Да не кажем женкар! Според мен ги разиграваш като бърза топка на терена. Нищо, дербита да има, никой не играе един мач цял живот!"
- "Виждаме стари ергенки да захождат и трусове в имението ще съпровождат!"
- "Не ни съдете - в коментарчетата напишете!"
В следващите епизод очакваме в имението на ергена да влезе Мартин, съпроводен от Любомира и Мартина, които са участници от предишния сезон на "Ергенът". Вики обаче е забелязала нещо, което мнозина може и да са пропуснали.
"Когато Марин се запознава с Любомира, й казва "Здравей, Бубе!". Означава ли това, че те се познават от преди?". Предстои да видим в новите епизоди на "Ергенът".
