"Вече имаме 2 тъпи свалки в "Ергенът"! Едната беше - "Може ли да ми помиришеш якичката?", другата - "Ще ти оближа пръстчето, да ти опитам скаридката!" Моля ви, мъже, това не го правете на първа среща - не облизвайте пръстчета, не облизвайте скаридки! просто бъдете естествени! Ако ядем ребърца, ще захапеш ли кокалчето?"

Епизод 5 на "Ергенът под лупа и муцунка" с Вики и Уиски е тук. В него ви очакват точни и сочни коментари на последните епизоди на най-романтиното риалити в ефира на bTV от бившата "ергенка" и нейното кученце.





Този път Вики избухва с рими, а Уиски - пее. Изгледайте видеото, за да разберете на кого му се получава по-добре.

"Стояне, започваш да ставаш велик инфлуенсър! Ще се развиеш повече от най-големите инфлуенсъри в България. Може би ще стигнеш Алекс Богданска и Николета Лозанова . Ти ще си тяхната мъжка версия, човек. Аз вярвам в теб!"

. Ти ще си тяхната мъжка версия, човек. Аз вярвам в теб!" " Пламена се отказа от Стоян и вече е новото клинично проучване на Марин!"

и вече е новото клинично проучване на Марин!" "Марин е тоталният пример как трябва да се държи един ерген. Могат да се учат от него от предните 4 сезона. Не знам дали си чел мемоарите на "Ергенът", или ти е помогнал Chat GPT, но си 10 от 10. И малко мачо... Да не кажем женкар! Според мен ги разиграваш като бърза топка на терена. Нищо, дербита да има, никой не играе един мач цял живот!"

Според мен ги разиграваш като бърза топка на терена. Нищо, дербита да има, никой не играе един мач цял живот!" "Виждаме стари ергенки да захождат и трусове в имението ще съпровождат!"

да захождат и трусове в имението ще съпровождат!" "Не ни съдете - в коментарчетата напишете!"





В следващите епизод очакваме в имението на ергена да влезе Мартин, съпроводен от Любомира и Мартина, които са участници от предишния сезон на "Ергенът". Вики обаче е забелязала нещо, което мнозина може и да са пропуснали.

"Когато Марин се запознава с Любомира, й казва "Здравей, Бубе!". Означава ли това, че те се познават от преди?". Предстои да видим в новите епизоди на "Ергенът".

Ако сте пропуснали предишните епизоди, гледайте ги тук.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER