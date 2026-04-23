Шок в "Ергенът 5"! Нещата в предаването претърпяха тотален обрат - всички дами отказаха роза на Крис и така той остана само с една жена, а именно Елеонора. От далеч си личи, че двамата вече са влюбени и се чувстват изключително добре един с друг, но готови ли са за следваща стъпка - годеж?

Когато настъпи време Крис да раздаде своите пет рози на петте си фаворитки, се случи нещо невиждано, нечувано и тотално шокиращо за всички. Момичетата отказаха розата на Кристиян, една по една и му пожелаха да намери любовта. Татяна, Гориция, Мартина и Симона сложиха край на отношенията си с Крис, отдавна усещайки, че неговия интерес е насочен изцяло към Елеонора. Никоя от тях не пожела да се бори, нито да пречи на техните отношения. Отдръпването им от Крис бе ясен знак, че те дават път на любовта да се случи и не искат да се намесват в чуждото щастие.

Какво следва? Годеж!

Да, хубаво е да си влюбен и да откриеш своята сродна душа, но и не всичко е само красиви думи и нежни мигове. Идва момента, в който човек трябва да си отговори на важни въпроси - може ли да бъде сериозен, отговорен и готов ли е за нещо наистина сериозно, което да изгради с отстрещната страна. Следващата стъпка за Елеонора и Кристиян е годеж, който Крис трябва да реши дали да се случи или не. Семейството му ще пристигне в Шри Ланка и ще му помогне да вземе това важно решение, а после - или ще празнуват, или ще си тръгнат завинаги поотделно и с разочарование.

А вие как мислите? Ще се сгодят ли Елеонора и Крис