Стоян от "Ергенът" 5, който пожела да се дистанцира от случващото се в имението на любовта, получи важна информация от водещия Наум, а сърцето му сякаш се разби на парченца, докато слушаше какво му казва. Той разбра за отношенията на Георги Гатев и Илияна, но ще успее ли да си я върне?

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Взеха му жената под носа

Когато някой реши да си тръгне идва друг и нещата могат да се преобърнат за секунди. Така е в живота, така стана и в най-романтичното предаване.

Стоян се изолира за осем дни, а през това време новият ерген Геогри Гатев буквално му взе фаворитката - Илияна и вече има две индивидуални срещи с нея. Разочарована от решението на Стоян, брюнетката се хвърли смело в авантюрата с Гатев, но по всичко си личи, че вътрешно нещо я тормози и тя не е изцяло себе си, когато е с него. Може би мислите за Стоян никога не са си тръгвали...

Стоян е с разбито сърце

Когато Наум разказа за случващото се на Стоян, той се разстрои и дори замлъкна за момент. Болката в очите му се четеше ясно, а сърцето му се сви при мисълта, че Илияна може да бъде с друг. Въпреки всичко запази самоконтрол и успя да помисли трезво над ситуацията. Определено сега ще му е трудно, ако се завърне в имението - всичко е различно, но пък това е и един нов шанс за него и Илияна да се преоткрият по начин, по който може би не са успявали да се познаят до този момент.

Ще успее ли Стоян да си върне красивата Илияна - предстои да разберем.